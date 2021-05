Descubra como escolher o tapete ideal

O tapete é um dos itens que deixamos para definir no final da decoração. Independente do tamanho do seu espaço, o tapete irá complementar a decoração, deixando-o mais bonito, harmônico e confortável.

Na escolha do tamanho, é importante focar na proporção, pois um tapete pequeno ou grande demais incomoda no visual da decoração, aqui vai uma dica: mesas de jantar e sofás são ótimos para delimitar este espaço! A variedade de modelos é indiscutível, o ideal é não se deixar levar apenas pela aparência, mas também a qualidade do material, pois isso influencia no quão fácil ou difícil será sua manutenção.

Ambientes íntimos como quartos, closet e sala de televisão comportam bem modelos delicados e felpudos. Já em ambientes como cozinha ou área de serviço, dê preferência por fibras sintéticas com trama mais aberta, a fim de não criar umidade sobre o tapete. A tendência é apostar em tapetes neutros, sem estampas e de pelo baixo, possibilitando pequenos adornos para destacar móveis e capas.

Se você possui animais de estimação, é importante que não opte por tapete de pelos longos, pois ele acumula sujeira, sendo nesse caso, o mais recomendável o de modelo sizal, que são mais secos, ótimos para ambientes externos e de fácil manutenção.

Por fim, não deixe de inspirar-se e soltar a criatividade, afinal o ambiente será o ideal para você!