Siderúrgica em Sete Lagoas registra mais um acidente de trabalho nesta terça(11)

Na noite desta terça-feira (11), mais um acidente de trabalho foi registrado em uma siderúrgica em Sete Lagoas, Trata-se de empresa do mesmo grupo, que registrou no domingo (9), também um acidente que provocou queimaduras em mais de 70% do corpo de um trabalhador.

Desta vez, a vítima que exerce a função de forneiro sofreu queimaduras e está sendo atendida no Hospital Municipal, sendo acompanhado de uma técnica de segurança da empresa, mas está consciente.

Em contato com Corpo de Bombeiros, Tenente Mateus informou que não houve solicitação para o registro de acidente em siderúrgica nesta terça-feira.

