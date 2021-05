Observo que a determinação das normas de isolamento social está mantendo as famílias mais unidas, fato determinante com a chegada dessa Pandemia.

É lamentável que uma crise mundial na Saúde fosse necessário para mostrar ao ser humano a importância de ter o “próximo mais próximo”.

Você deve estar se perguntando:

Por que o título “dois dedinhos de prosa”?

A Conversa Afiada (Graças a Deus) e a você leitor (a) tem alcançado lugares e pessoas das mais longínquas regiões e na última edição recebi de uma leitora uma justificativa: Não gosto de política e não vou ler nada que você me enviou.

Apenas respondi, obrigado pela sua gentileza por ter aberto o Messenger e gostaria apenas de esclarecer-lhe que no tema falo do Atendimento Virtual, no qual as máquinas tentam substituir o homem, no qual nem sempre o faz com a mesma qualidade humana.

Posteriormente a mesma leitora retornou com uma mensagem parabenizando-me pelo texto.

Óbvio, fiquei imensamente agradecido.

Você lembra-se da matéria?

No título em perguntava: Quem é você?

Pois bem, continuando nosso dedinho de prosa, é importante dizer nesse bate papo, que a política não se refere única e exclusivamente falar das pessoas que compõe um parlamento.

Lembre-se que todos nós temos uma política para administrar a nossa vida.

“Política” é a arte ou ciência da organização, direção e administração.

E o dedinho de prosa vai um pouco mais além esclarecendo para novos (as) leitores (as) que Conversa Afiada contem textos estimuladores com palavras de positividade, atuais e verdadeiros.

Aqui você encontra pegadinhas, histórias, contos, humor, esporte e temas divertidos.

Conversa Afiada também tem crítica social e políticas públicas.

Não se esqueça da célebre frase:

“Aquelas pessoas que fizeram algo errado com você, sempre pensarão que as postagens se referem a elas”.

Conversa Afiada completa que: na escrita e na fala também. (kkkkkkk)

Agradeço-lhe carinhosamente pelos dedinhos de prosa.

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Arnaldo Martins (Cebolinha)

Instagram: @arnaldo.cebolinha

Facebook: Arnaldo Martins

E-mail: conversaafiada2503@gmail.com