Minas já confirmou 99 casos da síndrome infantil associada à Covid-19

Minas registrou mais um caso da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), doença que acomete crianças e está associada à Covid-19, e chegou a 99 diagnósticos da enfermidade. Até esta terça-feira (11), 58 notificações seguem em investigação, segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Ao todo, 43 municípios registraram ao menos um caso da enfermidade. Belo Horizonte é a cidade com mais casos, com 33 registros. Contagem, na Grande BH, aparece na sequência, com oito. Montes Claros, no Norte de Minas, e Uberlândia, no Triângulo, têm cinco.

Betim, também na região metropolitana, tem quatro confirmações. Sete Lagoas, na região Central, contabilizou três ocorrências da síndrome, enquanto Vespasiano, Juiz de Fora, Ipatinga e Nova Serrana, dois. Outras 33 cidades tiveram um doente.

Fonte: Hoje em Dia