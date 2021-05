Clássico mineiro: Minas recebe o Praia Clube pela Liga Nacional de Futsal

Um duelo dos times mineiros na principal competição do futsal nacional. O Minas, única equipe a disputar todas as edições da Liga Nacional de Futsal (LNF), vai receber o Praia Clube nesta quinta-feira (13/5), em Belo Horizonte (MG). A partida será transmitida ao vivo, às 19h, pela LNF TV . Este será o primeiro confronto entre as equipes nesta temporada. Na última edição da Liga, foram dois jogos entre Minas e Praia, com uma vitória para cada lado.

Além da rivalidade entre o Clube da capital e o time do Triângulo Mineiro, as equipes ainda vão entrar em quadra com um objetivo em comum: buscar a recuperação na temporada. Apesar de ser a estreia do Praia na LNF, a equipe vem de uma derrota e um empate diante do Corinthians, o que resultou na desclassificação da Copa do Brasil. Já o Minas, também tropeçou na primeira rodada da Liga, contra o Tubarão, e no jogo de ida da Copa do Brasil, frente ao São José.

Para o treinador minastenista, vencer o Praia seria importante não apenas pela posição na tabela da LNF, mas também visando um bom resultado no jogo de volta pela Copa do Brasil. “Precisamos diminuir as oscilações e manter uma regularidade maior durante os 40 minutos. Apesar de serem competições completamente distintas, uma vitória sempre gera um acréscimo de confiança e vamos precisar deste gás para decidirmos a classificação contra o São José”, afirma Peri Fuentes.

O técnico ainda lembra que a equipe enfrentará uma longa sequência de jogos daqui para frente. “Vamos entrar em uma maratona de jogos pela LNF, Copa do Brasil e pela Taça Brasil 2021. Então nossa rotina vai ser jogar e recuperar o elenco para o próximo compromisso, com pouco tempo para treinar. Mais do que nunca, vamos precisar de regularidade e também da força do grupo. Por isso é importante ter todo o grupo à disposição, pois eventualmente podem ocorrer lesões, suspensões, além de termos mais opções táticas para utilizarmos de acordo com as características dos adversários”, finaliza Peri.

Liga Nacional de Futsal – Turno

1/5 – Tubarão 3 x 2 Minas – Tubarão (SC)

13/5 – 19h – Minas x Praia Clube – Arena MTC – LNF TV

22/5 – 20h – Foz Cataratas x Minas – Foz do Iguaçu (PR) – LNF TV

25/5 – 19h – Campo Mourão x Minas – Campo Mourão (PR) – LNF TV

29/5 – 11h – Minas x Brasília – Arena MTC – LNF TV

