Sete Lagoas começa a semana com mais oito mortes; veja no boletim desta segunda-feira (10)

Saúde inicia vacinação de pessoas com comorbidades contra a Covid-19

Sete Lagoas inicia a semana com 17.870 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 137 novos casos positivos desde a última sexta-feira, sendo 61 mulheres e 76 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 904 pessoas e 4.466 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 34.390 desde o início da pandemia.

Mais oito óbitos por complicações da Covid foram confirmados: na sexta-feira, dia 7, um homem de 47 anos no Hospital Municipal; e, no Hospital Nossa Senhora das Graças, um homem de 66 anos e duas mulheres, de 71 e 91 anos. No domingo, dia 9 três mulheres, de 61, 64 e 68 anos, no Hospital Municipal. E hoje, um homem de 65 anos, na UPA. Assim, Sete Lagoas chega a 446 óbitos até o momento, 80 pacientes da cidade hospitalizados com resultado positivo, 205 pessoas em isolamento domiciliar e 17.139 pacientes já curados.

Hospitalizados

Hoje são 123 pacientes internados por causas respiratórias na cidade, sendo 55 UTI e 68 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 41 de Sete Lagoas, quatro de Inhaúma, três de Prudente de Morais, três de Caetanópolis, e os demais de Pompéu, Fortuna de Minas, Paraopeba e Cachoeira da Prata. Entre os internados, 98 testaram positivo para Covid, sete tiveram resultado negativo e 18 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 58 internados, sendo 30 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 15 internações, sendo quatro em UTI, todas em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 25 pacientes internados, sendo 11 em UTI. E na UPA são 25 internados, dez deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, segue em 100%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 97,8%.

Vacinação

A campanha Vacinação Solidária segue em Sete Lagoas. De forma voluntária, quem se vacina pode doar alimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social neste momento de pandemia. Apoiam a campanha da Prefeitura a CDL Sete Lagoas e o Sicoob Credisete.

Depois de aplicar quase 63 mil doses da vacina contra a Covid-19, a Prefeitura de Sete Lagoas avança no Plano Nacional de Imunização definido pelo Ministério da Saúde. Será aplicada nesta terça-feira, 11, a primeira dose para os seguintes grupos: portadores de Síndrome de Down e de doença renal crônica que estejam fazendo diálise (a partir de 18 anos de idade); gestantes e puérperas (até 45 dias) com comorbidades a partir de 18 anos e portadores de comorbidadades com idade entre 55 e 59 anos; além de idosos a partir de 60 anos que ainda não se vacinaram com a primeira dose. Os locais de vacinação são ginásio coberto Dr. Márcio Paulino (a pé), e estacionamentos das faculdades Santo Agostinho e Unifemm (sistema drive thru), de 08h30 às 17h.

Documentos necessários: relatório médico que comprove a comorbidade, comprovante de endereço em nome do interessado, identidade com foto, cartão SUS ou CPF. Nos grupos de comorbidades, os diabéticos e portadores de Hipertensão Arterial Resistente (HAR) com uso de quatro ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência só poderão apresentar como comprovante a receita médica. Já as puérperas devem apresentar comprovante de alta hospitalar ou certidão de nascimento da criança. Grávidas podem apresentar o resultado de exame Beta HCG, cartão de gestante ou relatório médico.

Quem também recebe a primeira dose da vacina são os profissionais das forças de segurança a partir de 42 anos de idade, na próxima quarta-feira, 12 de maio, na Drogaria Drogasil (av. Villa Lobos, 622, Jardim Cambuí), de 09h às 16h. Documentos necessários: carteira profissional que comprove função na área da segurança pública, identidade e CPF.

Até esta sexta-feira, 7, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 43.852 pessoas, o que corresponde a 18,13% da população. A segunda dose já foi aplicada em 19.032 pessoas (7,87% da população). Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus