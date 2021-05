PM encerra ‘baile funk’ e apreende menor com arma em Pedro Leopoldo

Na madrugada do domingo, (09), policiais militares de Sete Lagoas receberam denúncia anônima de que em uma residência na rua Colibri, bairro Itapuã, estava ocorrendo um baile funk com aglomeração de pessoas.

Foi feito contato no local denunciado, e constatada a presença de diversas pessoas que faziam uso imoderado de bebida alcoólica e ouviam som em volume muito elevado, sendo os presentes advertidos a cessarem a festa.

Durante a ação dos policiais, um menor tentou evadir do local rapidamente em uma motocicleta, sendo realizada a abordagem e busca pessoal. Na cintura do menor de 17 anos, os militares localizaram um revólver calibre 38, carregado com 05 cartuchos.

Após o encerramento do evento, os militares conduziram o menor até a Delegacia de Polícia Civil, junto com o revólver apreendido com ele. A motocicleta foi entregue a um terceiro, devidamente habilitado.

Com Local de Comunicação- 19ª RPM