Democrata anuncia nova comissão técnica

Comandado por Paulinho Guará pelo quarto ano consecutivo, Jacaré terá importante nome como auxiliar técnico.

Na última sexta-feira (07), o presidente Renato Paiva confirmou a renovação de, praticamente todos os patrocinadores que estiveram com o Democrata na temporada passada, a única exceção foi a rede de supermercados Mart Minas, já que o clube assinou um acordo mais lucrativo com o supermercado BH. Nesta semana, várias novidades devem ser anunciadas pela diretoria do Jacaré.

A diretoria de futebol já tem a pré-temporada planejada. Jogadores devem começar a ser anunciados a partir do dia 20, para que no dia 25, grande parte do elenco seja reunido na comunidade dos Balaios, para início da pré-temporada. Paulinho Guará comandará o Democrata pelo quarto ano consecutivo, com grande identificação com o clube, ele se tornará o treinador com o trabalho mais longevo no futebol mineiro.

“Assumo novamente, com uma responsabilidade muito maior que os anos anteriores, por ter feito parte desse processo que o clube tem passado. Quando cheguei em 2018 o momento era de fechar as portas, hoje estou dando continuidade em um trabalho que está no momento de almejar o acesso à primeira divisão!”, destaca o treinador de 41 anos.

Atuando ativamente em várias áreas da administração do clube, Guará participou da formatação do elenco alvirrubro para 2021.

“Hoje toda contratação passa por mim e Daniel, (Daniel Calazans, diretor geral). Porém sabemos da realidade do clube e somos responsáveis, trabalhamos com muita responsabilidade e sem fazer algo que prejudique a vida financeira e o nome do clube”, explica Paulinho Guará.

Com essa responsabilidade financeira, nem todos os jogadores que o treinador gostaria de contar, podem chegar. Uma política de austeridade financeira é praticada firmemente pela atual gestão, e tem sido a base para a recuperação do clube.

“Se eu pudesse contratar os nomes que quero, seria muito bom, mas infelizmente, contratamos conforme o orçamento que temos”, completa Paulinho Guará.

Na segunda-feira (03), a Federação Mineira de Futebol (FMF), divulgou a tabela do Módulo II do Campeonato Mineiro 2021. Com estreia fora de casa, o Democrata jogará em Betim, na Arena Vera Cruz, contra o Guerreiro (mascote do Betim Futebol). A fase classificatória terá a duração de 2 meses, entre junho e agosto. Por ter ficado apenas na sétima colocação do torneio em 2021, o Jacaré fará 6 jogos fora de casa. Na última rodada da fase de classificação, o Democrata jogará em casa, na Arena do Jacaré, com o seu xará Democrata de Governador Valadares.

Jogos do Democrata:

Betim x Democrata 03 de julho

Democrata x Serranense 10 de julho

Vila Nova x Democrata 17 de julho

União Luziense x Democrata 21 de julho

Democrata x Tupi 27 de julho

Ipatinga x Democrata 31 de julho

Democrata x Nacional 07 de agosto

Aimorés x Democrata 11 de agosto

Democrata x Guarani 14 de agosto

Tupynambás x Democrata 21 de agosto

Democrata x Democrata GV 28 de agosto

Paulinho ficou satisfeito com a tabela.

“Vi com bons olhos a tabela, sabemos que será um módulo II mais difícil, por ter muitos times de tradição, mas se analisarmos a tabela, os jogos que teremos fora serão com poucas quilometragens nas viagens”, comenta Paulinho.

Com a meta clara de conquistar o acesso à elite do futebol mineiro nesta temporada, uma reformulação na comissão técnica foi feita. Buscando qualificar o trabalho, essa temporada contará com um analista de desempenho fixo, trabalhando no dia a dia da equipe ao lado do treinador. O profissional escolhido por Guará, para essa nova função dentro do Democrata, foi Rodrigo Queiroz, jovem analista de 31 anos, que já esteve no Democrata na última temporada. Rodrigo tem diversos cursos na área, com passagens como estagiário por Vasco da Gama e Jacuipense da Bahia.

“Esse ano conseguimos encorpar a nossa comissão, tendo mais profissionais diretamente no dia a dia, assim possibilitando mais qualidade e performance dos atletas”, confirma Paulinho.

Além do analista Rodrigo Queiroz, a nova comissão contará com um velho conhecido do torcedor alvirrubro. João Carlos, que iniciou sua carreira de jogador nas categorias de base do Democrata. Já treinou o próprio Jacaré entre 2008 e 2009, estava trabalhando como auxiliar técnico no Grêmio Anápolis, da primeira divisão do campeonato estadual de Goiás. Chega para somar nesta temporada.

“Quero sempre ajudar de alguma forma. Foi ali que tudo começou na minha carreira, sou muito grato ao Democrata”, diz João Carlos

Assim, até o fechamento desta matéria, os seguintes integrantes da nova comissão foram confirmados:

Treinador: Paulinho Guará

Auxiliar técnico: João Carlos

Preparador físico: João Paulo

Treinador de goleiro: a definir

Auxiliar preparador: a definir (estagiário)

Analista desempenho: Rodrigo Queiroz

Massagista: Helinho

Roupeiro: Ninão