Se Liga na Educação retorna a partir de segunda-feira (10/5)

Com conteúdo inédito programa de teleaulas na Rede Minas coincide com 2º bimestre na rede estadual de ensino

O programa de teleaulas Se Liga na Educação volta a exibir conteúdo inédito a partir desta segunda-feira (10/5), após ficar com as gravações suspensas desde o final do mês de março em prevenção à Covid-19.

O retorno terá conteúdos disciplinares previstos no 2º volume do Plano de Estudo Tutorado (PET) e o quadro Tira-Dúvidas que responde, ao vivo, perguntas enviadas pelos estudantes. O horário de exibição da Rede Minas continua o mesmo: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30.

Novos professores e equipe, selecionados por meio de edital, passam a fazer parte do serviço. Um dos integrantes é o professor de sociologia Lucas Hill, que fará a primeira experiência diante das câmeras. “Para mim, vai ser uma grande surpresa me ver na TV. Nós gravamos, mas eu ainda não vi o programa montado. Espero que consiga atingir os alunos”.

O professor, que integra a equipe dedicada à preparação das aulas voltadas para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), compara o momento a quando está diante dos alunos para dar aula. “É a hora mais gostosa”. Lucas já participava das atividades de elaboração e redação do PET e resolveu participar do edital para o Se Liga na Educação. Segundo ele, a equipe está motivada para produzir o melhor. “Espero que a gente consiga ajudar os estudantes a fazer o caminho deles”, afirma.

Expectativa

Ao longo da semana, o conteúdo das aulas é distribuído por área de conhecimento. Na segunda-feira, a temática é linguagens. Na terça-feira, o assunto é ciências humanas. Matemática é estudada na quarta-feira. Quinta é a vez das ciências da natureza. E, na sexta-feira, a programação é voltada para os alunos que estão se preparando para o Enem.

O Se Liga na Educação integra as ferramentas desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) para o Regime de Estudo não Presencial, juntamente ao aplicativo Conexão Escola 2.0, e a principal delas, que é o PET. Todas trazem novidades para o ano letivo de 2021.

TV Assembleia

A transmissão pela TV Assembleia também seguirá a mesma dinâmica já operada no canal: das 7h às 9h é o conteúdo voltado para o ensino fundamental; e das 19h30 às 22h30, o do ensino médio, com exibição de segunda a sexta-feira.

Por questões operacionais das duas emissoras, a transmissão feita pela TV ALMG, em relação a que é realizada pela Rede Minas, conta com uma semana de diferença, o que possibilita mais uma opção para os estudantes acompanharem ou reverem as aulas. Na segunda-feira, os estudantes assistirão na TV Assembleia à programação que foi transmitida pela Rede Minas na segunda anterior.

PET

O volume 2 do Plano de Estudo Tutorado (PET) já está disponível para alunos e professores no site estudeemcasa.educacao.mg.gov.br e no aplicativo Conexão Escola 2.0 e pode ser baixado gratuitamente. A apostila começa a ser utilizada a partir desta segunda-feira, 10/5, quando tem início o segundo bimestre na rede estadual de ensino.

Assim como no ano passado, estudantes que não têm acesso à internet receberão o PET impresso, em casa. A organização logística, feita pelos gestores escolares, respeita as determinações da Secretaria de Estado de Saúde (SES) com relação aos protocolos sanitários de prevenção e combate à Covid-19.

Fonte: Agência Minas