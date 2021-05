Ruas do bairro Bela Vista II recebem pavimentação e drenagem pluvial

Mais um bairro de Sete Lagoas ganhou esta semana suas ruas revitalizadas com nova drenagem pluvial e asfalto. Um sonho de décadas dos moradores do bairro Bela Vista II está sendo realizado, já que problemas de alagamento em época de chuva e de poeira em períodos secos eram constantes. A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança Pública e da Codesel – realiza trabalhos de pavimentação com regularização de subleito, base com 15 centímetros de espessura, bica corrida e asfalto de seis centímetros de espessura.

As ruas Geraldo Eustáquio de Amorim Carvalho, Valentino Antônio Pacheco e Paulo Fernandes já foram praticamente concluídas. “Eu, a patroa e os meninos estamos satisfeitos demais. Até valoriza o imóvel. Aqui era horrível, estragava o sapato. Minha esposa tinha que trocar de sandália quase todo dia”, afirma o morador Antônio Eustáquio. “A rua era cheia de buraco e de poeira. E agora estamos desfrutando de uma rua melhor pra gente e pra toda a população”, agradeceu o morador José Jorge Ferreira.

Na quarta-feira, 5, o prefeito Duílio de Castro visitou o bairro e conferiu de perto a parte final das obras de sarjeta e instalação de boca de lobo. “Era um sonho antigo da população e fruto de muito trabalho da nossa gestão. Aproveito para agradecer a todos os funcionários responsáveis por mais essa obra. Vamos continuar trabalhando para mudar a cara de Sete Lagoas”, afirmou o prefeito.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom