Sebrae Minas realiza ações gratuitas para as mulheres no mês de maio

Quinta Delas Metamorfose – Perfil vai oferecer capacitações para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras

O Sebrae Minas, por meio do Sebrae Delas, promove o “Quinta Delas Metamorfose – Perfil” nas quintas-feiras do mês de maio. Em sua segunda edição, os encontros com mulheres empreendedoras serão 100% on-line e gratuitos, realizados sempre das 19h às 20h30. As inscrições podem ser feitas no site da loja do Sebrae Minas ou pelo 0800 570 0800.

O Quintas Delas nasceu de uma parceria entre o Sebrae Delas e um grupo de mulheres empreendedoras que se conheceram durante os eventos promovidos pelo Sebrae, o projeto Metamorfose Mulher. Neste ano, o projeto também conta com a parceria da Associação Regional dos Profissionais de Organização e Produtividade (ARPOP-MG) e a Associação Alcoolismo Feminino (AF).

De acordo com a analista do Sebrae Minas Delaine Cordeiro, os encontros têm o objetivo de estimular o aperfeiçoamento de habilidades comportamentais das empreendedoras. “Com o tema Perfil, os encontros de maio vão debater meios para superar os desafios atuais e encontrar novas oportunidades para as mulheres que têm ou pretendem abrir o próprio negócio”, explica.

O primeiro encontro já ocorre nesta semana (06/05), quando as participantes poderão aprender sobre a importância do planejamento e identificar a melhor forma para desenvolver habilidades empreendedoras e o autoconhecimento.

Sebrae Delas

O Sebrae Delas é um programa que incentiva, apoia e fortalece o empreendedorismo feminino. É voltado para a mulher que busca independência e coragem para atuar no mercado de trabalho. Saiba mais sobre o desenvolvimento do projeto no estado mineiro em delas.sebraemg.com.br.

Serviço

Quinta Delas Metamorfose – Perfil

06/05|Eu, Eu mesma e Eu Empreendedora – Você é o seu maior empreendimento!

13/05 | Meu Negócio: Persona – meu cliente ideal

20/05 | Minha Rede de Contatos – relacionamento e parcerias

Mais informações e inscrições no site da loja do Sebrae Minas ou pelo telefone 08005700800.

