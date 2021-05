Acompanhe lançamento da Semana Nacional das Comunicações

Exposição mostra uso do 5G no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro fez a abertura da Semana das Comunicações, neste momento, no Palácio do Planalto.

Logo após a cerimônia, o presidente vai ao Congresso Nacional onde participa da abertura do Digital Day, no Salão Negro da Câmara dos Deputados. O Ministério das Comunicações criou o Digital Day para mostrar as aplicações do 5G, como na telemedicina, na realidade virtual, na automação mecânica e na inteligência artificial.

A exposição do Digital Day vai até sexta-feira (7), no Congresso Nacional.

