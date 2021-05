Vereador Ivson propõe criação de frente parlamentar contra a fome em Sete Lagoas

O objetivo é garantir o alimento a toda população que vem sofrendo com a pandemia e as ingerências administrativas, e assim, propõe-se debater e elaborar planos de ação, estudar propostas inovadoras, realizar seminários e eventos de debate público sobre a questão, apresentar ao Executivo, soluções para os diversos problemas nesse sentido, fazer levantamento de como está sendo feito o trabalho e acompanhar as resoluções, bem como caminhar com as mais diversas instituições que já fazem um trabalho nesse sentido, no intuito de potencializar as ações dos mesmos.

Muito pior que a pandemia é a fome, por isso o vereador Ivson fez um apelo aos seus pares para que juntos, ajudem Sete Lagoas nesse sentido e os diversos setores sociais.

O vereador Ivson, salienta sua posição à luz do ensino da maior instituição de caridade do mundo, que é a Igreja Católica. Na sua doutrina social, o magistério da Igreja diz: “Também na vida econômico-social se deve respeitar e fomentar a dignidade da pessoa humana, a sua vocação integral e o bem de toda a sociedade. Pois o homem é o autor, o centro e o fim de toda a vida econômico-social.”

E Santa Teresa de Calcutá também diz: “Quando um pobre morre de fome, não é porque Deus não cuidou dele. É porque nem você nem eu quisemos lhe dar o que ele precisava.”

O vereador Ivson ainda salientou: maio é o mês das mães e da melhor mãe que temos, que é Maria Santíssima, aquela que derruba do trono os poderosos e dá graça aos humildes.

Ascom Vereador Ivson