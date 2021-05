Sete Lagoas recebe nova remessa de vacinas da Covid-19, nesta quarta-feira (5)

Estado distribui vacinas e amplia imunização para gestantes, mães que acabaram de dar à luz e pessoas com comorbidades

A maior operação de vacinação da história de Minas Gerais avança com a distribuição da 16ª remessa de imunizantes para as 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs) nesta quarta-feira (5/5). São 30.400 doses da CoronaVac (destinadas à aplicação da 2ª dose) e 676.250 doses da AstraZeneca, total de 706.650, que serão destinadas a idosos entre 60 e 64 anos e Forças de Segurança e Salvamento.

Todas as etapas de logística do transporte contam com o apoio das Forças de Segurança e Salvamento, disponibilizando aeronaves do Batalhão de Operações Aéreas (BOA), do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), e efetivo terrestre da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para escolta dos insumos.

Vacina da Pfizer

Na segunda-feira (3/5), Minas Gerais recebeu o 1º lote de vacinas da Pfizer/Biontech, enviadas pelo Ministério da Saúde. As 50.310 doses deste imunizante chegaram no Aeroporto de Confins, foram encaminhadas para inspeção na Rede de Frio do Estado e seguiram para acondicionamento especial, conforme orientação do Plano Nacional de Imunização (PNI): em torno de -70 graus, para garantir durabilidade de até seis meses.

As 50.310 doses da Pfizer darão início à imunização de indivíduos com comorbidades como diabetes, doença renal crônica, obesidade mórbida, arritmia cardíaca, síndrome de down, entre outras.

Clique aqui para acessar a tabela com o detalhamento da distribuição (Arquivo em formato .XLS).

Confira as entregas:

URS que receberá vacinas por voo comercial da Azul:

– GRS Ituiutaba

URSs que receberão as vacinas em seus aeroportos:

– SRS Alfenas

– SRS Diamantina

– SRS Governador Valadares

– SRS Manhuaçu

– SRS Montes Claros

– SRS Patos de Minas

– GRS Pedra Azul

– SRS Teófilo Otoni

– GRS Ubá

– SRS Uberlândia

– GRS Unaí

URSs que irão retirar as vacinas no aeródromo da URS polo:

– SRS Coronel Fabriciano

– GRS Januária

– GRS Leopoldina

– SRS Passos

– GRS Pirapora

– SRS Pouso Alegre

– SRS Uberaba

– SRS Varginha

URSs que retirarão as vacinas na Central Estadual de Rede de Frio:

– SRS Barbacena

– SRS Belo Horizonte

– SRS Divinópolis

– GRS Itabira

– SRS Juiz de Fora

– SRS Ponte Nova

– GRS São João Del Rei

– SRS Sete Lagoas

Acompanhe o quantitativo de cada remessa

1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª remessa

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, em 8/4/2021

13ª remessa

426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021

14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021

15ª remessa

578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da CoronaVac, em 29/4/2021

16ª remessa

676.250 doses da AstraZeneca, em 03/5/2021 e 30.400 doses da CoronaVac, em 1/5/2021

17ª remessa

50.310 doses da Pfizer, em 3/5/2021

Total: 7.533.640 doses

Fonte: Agência Minas