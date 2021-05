Benefícios de até um salário-mínimo não serão computados como cálculo da renda para concessão do BPC

Idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência que se enquadram nos requisitos do BPC são beneficiados

A Portaria Nº 1.282, publicada no Diário Oficial da União em março deste ano estabelece, que não será computado para o cálculo da renda per capita familiar o benefício previdenciário de até um salário-mínimo ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC) concedido a idoso, acima de 65 anos de idade, ou a pessoa com deficiência, para a concessão do BPC.

Os sistemas de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já estão adequados, para o cumprimento da regra. A decisão é válida para requerimentos feitos a partir do dia 2 de abril de 2020 e abrange as Ações Civis Públicas (ACP), que versam sobre o assunto em tramitação na Justiça citadas na portaria.

Assessoria de Comunicação

Superintendência Regional Sudeste II – MG