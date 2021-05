Primeiro sorteio da Mega-Semana das Mães pode pagar R$ 38 milhões nesta terça (04)

Loteca divulga grade com partidas de meio da semana e tem premiação de R$ 400 mil .

O concurso 2.368 da Mega-Sena pode pagar R$ 38 milhões nesta terça-feira (04/05). O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

Nesta semana, a Mega-Sena terá um sorteio a mais: é a Mega-Semana das Mães, que oferece uma chance extra ao apostador, com sorteios terça (04/05), quinta-feira (06/05) e sábado (08/05). Saiba mais sobre as mega-semanas no Caixa Notícias.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br), app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco.

Caso apenas um apostador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 60 mil de rendimento no primeiro mês. O dinheiro do prêmio seria suficiente para adquirir uma frota de 200 automóveis de luxo ao preço de R$ 190 mil cada. O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.

Mês da Loteca

O prêmio do concurso 932 da Loteca, modalidade para palpites de resultados de futebol, está estimado em R$ 400 mil para quem acertar os 14 pontos. As apostas encerram às 18h desta terça-feira (04/05).

Além do concurso fixo que corre às segundas-feiras com a grade de jogos do fim de semana, até o final de maio – o “Mês da Loteca”, os apostadores amantes do futebol poderão fazer seus palpites também para os jogos de meio da semana, com apuração às quintas. A programação do concurso 932 está repleta de jogos das fases de grupos das Copas Sul-Americana e Libertadores, além de um jogo da semifinal da Liga dos Campeões.

Para apostar, verifique a programação com as 14 partidas selecionadas para esta terça e quarta-feira e registre seus palpites. As apostas podem ser feitas em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país, no portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA. O valor da aposta simples é de R$ 3,00.

Assessoria de Imprensa da CAIXA