Saúde lamenta morte de enfermeira e mantém média de óbitos; veja boletim desta terça (4)

População de 60 anos recebe primeira dose da vacina contra Covid nesta quarta-feira, 5 de maio

Os locais de vacinação serão o locais: ginásio Dr. Márcio Paulino e estacionamentos das faculdades Santo Agostinho e Unifemm, de 08h30 às 17h.

O boletim epidemiológico desta terça-feira, 4 de maio, informa sobre óbitos e ocupação de leitos Covid no município. Em função do falecimento da servidora da Secretaria Municipal de Saúde, a enfermeira Mariana Campelo C. Medeiros, uma das principais colaboradoras na elaboração do boletim, excepcionalmente hoje não serão informados o número de novos casos positivos, resultados negativos e recuperados da Covid-19. A Prefeitura de Sete Lagoas lamenta a passagem da servidora e envia condolências aos familiares e amigos. Nas últimas 24 horas cinco novos óbitos em decorrência de complicações da Covid foram incluídos. Ontem vieram a óbito três homens de 53, 55 e 73 anos no Hospital Municipal. Hoje faleceram duas mulheres, uma de 57 anos, na Unimed, e uma de 71 anos, na UPA. Assim, Sete Lagoas chega hoje a 427 óbitos.

Hospitalizados

As internações por problemas respiratórios apresentam hoje ligeira queda. São 108 pacientes internados, sendo 54 em UTI e 54 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 40 de Sete Lagoas, quatro de Inhaúma, três de Prudente de Morais, dois de Pompéu, dois de Caetanópolis e os demais de Papagaios, Paraopeba e Cachoeira da Prata. Entre os internados, 83 testaram positivo para Covid, seis tiveram resultado negativo e 19 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 51 internados, sendo 30 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 20 internações, sendo oito em UTI, das quais sete em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 18 pacientes internados, sendo oito em UTI. E na UPA são 19 internados, oito deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, também teve queda. É a primeira vez desde o dia 17 de março que a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid fica abaixo de 100%, chegando hoje a 98,2%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 100%.

Cadastro

Visando a imunização contra a Covid-19 dos profissionais ligados à área da saúde que ainda não se vacinaram, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – abriu um formulário on-line para que esses profissionais possam se cadastrar. Estão aptos a se cadastrarem os médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos, biólogos, veterinários, educadores físicos, bioquímicos, biomédicos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, assistentes sociais, radiologistas e técnicos dessas áreas. Acesse: http:// cadastramentoprofissionaisdesa ude.setelagoas.mg.gov.br/ inscricao.php

Vacinação

A Prefeitura de Sete Lagoas continua evoluindo no calendário de vacinação de idosos contra a Covid-19. Nesta quarta-feira, 5 de maio, será a vez da população de 60 anos receber a primeira dose da vacina, em três locais: ginásio Dr. Márcio Paulino e estacionamentos das faculdades Santo Agostinho e Unifemm, de 08h30 às 17h. Os documentos necessários são identidade com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome do idoso. Quem não tiver o comprovante deve solicitar junto ao ESF mais próximo de casa. Acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência. Quem perdeu a data para se vacinar de acordo com sua idade pode procurar um dos pontos de vacinação com documento com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em seu nome. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus