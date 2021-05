Polícia Militar realiza sonho de jovem no dia de seu aniversário

No dia 03 de maio, por meio de um dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública – CONSEP da cidade de Sete Lagoas/MG, chegou ao conhecimento da Polícia Militar um vídeo em que Francileide Aparecida Lira Alves informa que é seu aniversário e que sonha em poder andar na viatura da polícia.

Policiais do 25º Batalhão da Polícia Militar, não mediram esforços e foram em busca de mais informações para cumprir mais essa missão. Após contato com sua família, Francileide recebeu a visita das equipes da PM em seu trabalho, tendo saído na viatura da PM e pode andar pelas ruas da cidade, além de conhecer a Sede do 25º BPM, onde recebeu um presente e um cartão de aniversário como forma de materializar esse dia que, segundo ela, “foi inesquecível”!

Com Agência Local de Comunicação