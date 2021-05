URGENTE: Jovem ataca creche com facão e mata professora e crianças em SC

Invasão ocorreu na manhã desta terça (4) no município de Saudades, no oeste de Santa Catarina, informa o 2º BPM de Chapecó

Um jovem de 18 anos atacou uma creche de Saudades, cidade no oeste de Santa Catarina, e matou crianças e uma professora com um facão, na manhã desta terça-feira (4). O Corpo de Bombeiros Militar confirmou a informação.

Segundo a corporação, duas crianças e uma professora morreram, e ainda há outros feridos.”É uma tragédia”, disse o comandante do 2º BPM de Chapecó.O autor do ataque tentou suicídio, ficou gravemente ferido e foi conduzido ao município de Pinhalzinho, a 11 km do município de Saudades.

Fonte: notícias.R7