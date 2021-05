O atacante vinha atuando com a equipe de aspirantes do Athletico-PR, escalada para representar o Furacão no Campeonato Paranaense nos últimos anos.

No Estadual, atuou em quatro jogos na temporada – todos pelo Campeonato Paranaense – e marcou dois gols. O último deles na vitória por 2 a 0 sobre o Rio Branco-PR, no dia 25 de abril.

O atacante é a nona contratação do clube para a temporada. Antes dele, chegaram à Toca da Raposa II: Eduardo Brock, Alan Ruschel, Matheus Neris, Matheus Barbosa, Marcinho, Rômulo, Bruno José e Felipe Augusto.

Como o regulamento do Campeonato Mineiro autoriza que novos contratos sejam registrados ao longo do torneio, sem data limite para tanto, o centroavante poderá ser inscrito já para o jogo de volta da semifinal, contra o América.

Após perderem o primeiro jogo por 2 a 1, no Mineirão, os azuis precisavam vencer o Coelho por pelo menos dois gols de diferença, no próximo domingo (9), às 16h, no Independência, para avançar à decisão do toneio.

Após centroavantes do elenco não o convencerem, Felipe Conceição pediu a contratação de Bissoli

Carreira

Revelado pelo São Paulo, Bissoli se destacou nas categorias de base, chegando a atuar em três partidas pelo time principal do Tricolor Paulista.

Em 2019, foi registrado pelo Fernando de la Mora, do Paraguai, e cedido na sequência para o Athletico-PR.

No Furacão, somou 35 jogos e onze gols, participando da campanha do time paranaense na última Copa Libertadores no ano passado, torneio em que balançou as redes diante do Peñarol, do Uruguai, e do River Plate, da Argentina.

Com a característica de atuar centralizado, Bissoli, de 1,75m, chega ao time celeste para dar mais uma opção no setor para o técnico Felipe Conceição.

Atualmente, o comandante do time celeste tem preferido deslocar para o setor, Rafael Sóbis e William Pottker, normalmente jogadores de beiradas do campo, em detrimento a Marcelo Moreno e Thiago, centroavantes de ofício.

FICHA DO JOGADOR

Bissoli

NOME COMPLETO: Guilherme Bissoli Campos

POSIÇÃO: atacante

NASCIMENTO: 09/01/1998 – Jaú (SP)

ALTURA: 1,75m

ClUBES: São Paulo (2017 e 2018), Fernando de la Mora-PAR (2019), Athletico-PR (2020 e 2021) e Cruzeiro (desde 05/2021)

TíÍTULO: Campeonato Paranaense (2020)