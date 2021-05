América se reapresenta e treina firme para o jogo de volta da semifinal do Mineiro

Nesta segunda-feira, o elenco americano se reapresentou no CT Lanna Drumond após vitória de virada, por 2 a 1, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro-MG. O foco agora é a segunda partida contra a equipe rival, marcada para o próximo domingo, às 16h, na Arena Independência.

Com vantagem no placar, o Coelho pode chegar à final do Campeonato Mineiro até com um empate ou derrota por um gol de diferença.

Os atletas que foram titulares no duelo de domingo tiveram folga nesta segunda. No CT Lanna Drumond, o elenco americano começou as atividades com trabalho regenerativo na academia e com avaliações físicas. Sob os olhares do preparador físico Gerson Rocha e da equipe do Núcleo de Performance, os atletas treinaram trocas de passes e movimentação, aperfeiçoando o posicionamento de cada um em campo.

Os goleiros Airton, Léo Lang e Robson fizeram atividades específicas com os preparadores Silvio Jardim e Marcos Paulo Gontijo. Em campo, o técnico Lisca e seus auxiliares Márcio Hahn e Cauan de Almeida comandaram um treino com muita movimentação, troca de passes e posicionamento.

O Coelho volta a treinar nesta terça-feira, às 9h, no CT Lanna Drumond.

