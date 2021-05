Galo tem duelo pela liderança na Copa Libertadores

A liderança do Grupo H da Copa Libertadores da América estará em jogo na noite desta terça-feira (4), quando o Galo entrar em campo para enfrentar o Cerro Porteño, do Paraguai. A bola vai rolar às 19h15, no Mineirão.

Os dois times somam quatro pontos na tabela de classificação e os paraguaios estão em primeiro lugar por um gol a mais de saldo.

“É um jogo importantíssimo”, afirma o meio-campista Tchê Tchê. “É importante estar bem focado e forte mentalmente porque vai ser um jogo bem duro e difícil”, diz.

Galo e Cerro se enfrentaram seis vezes, todas pela Libertadores. Em 1972, empate por 1 a 1 no Mineirão e derrota por 1 a 0 no estádio Defensores del Chaco. No ano de 1981, o Galo venceu por 1 a 0, no Paraguai, e empatou por 2 a 2, no Mineirão. Já em 2019, duas derrotas: 1 a 0 no Mineirão e 4 a 1 em Assunção.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO x CERRO PORTEÑO

Competição: Copa Libertadores da América

Etapa: 3ª rodada do Grupo H

Data: 04/05/2021 (terça-feira)

Hora: 19h15

Estádio: Mineirão

Cidade: Belo Horizonte (MG)

Confira a equipe completa de arbitragem:

Árbitro: Nestor Pitana (ARG)

Árbitro Assistente 1: Ezequiel Brailovsky (ARG)

Árbitro Assistente 2: Gabriel Chade (ARG)

4º Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assessor de Árbitros: Ednilson Corona (BRA)

Assessor de Vídeo: Freddy Arellanos (PER)