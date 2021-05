Loterias Caixa anunciam patrocínio de R$ 30 milhões para a Confederação Brasileira de Ginástica

Recursos virão do Fundo de Desenvolvimento das Loterias (FDL) e vão contemplar duas Olimpíadas.

As Loterias CAIXA anunciaram nesta segunda-feira (03/05) patrocínio à Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). Serão investidos R$ 7,5 milhões por ano durante os próximos quatro anos, que totalizarão R$ 30 milhões no período de maio de 2021 a maio de 2025. Os recursos virão do Fundo de Desenvolvimento das Loterias (FDL) e vão contemplar duas Olimpíadas.

O presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, comemora o contrato. “Esse patrocínio é de fundamental importância não só para a ginástica, mas também para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Muitas delas têm no esporte a chance de mudar de vida. E a CAIXA, o banco de todos os brasileiros, se orgulha de proporcionar essa oportunidade”, afirma.

O contrato prevê que a CBG deverá intensificar suas atividades sociais, além de promover a ampliação dos Centros de Excelência e realizar parcerias com as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs).

Acreditar na Ginástica

A CAIXA já investiu mais de R$ 79 milhões na ginástica brasileira desde 2006. O apoio às seleções brasileiras feminina e masculina e aos atletas de alto rendimento já rendeu 99 medalhas internacionais. Além disso, foram construídos 16 Centros de Alto Rendimento.

O patrocínio da CAIXA também chegou às categorias de base. O programa Centros de Excelência CAIXA, com 15 unidades distribuídas pelas cinco regiões do país, atende a 1,5 mil crianças, com idades entre cinco e nove anos. Todas as unidades possuem aparelhos e equipamentos de ponta e professores de educação física e monitores qualificados pela CBG.

Loterias CAIXA

As Loterias CAIXA, em 58 anos de atuação, já promoveram grandes benefícios para o país, muito além das premiações milionárias. Cerca de 48% dos recursos arrecadados pela CAIXA com as vendas dos jogos de loterias são destinados a programas de educação, esporte, cultura, segurança e seguridade social, entre outros. A cada R$ 1 arrecadado, R$ 0,48 são investidos nessas áreas.

Somente no ano passado, foram repassados R$ 8 bilhões aos beneficiários legais. Esse foi o maior repasse já feito em toda a história das Loterias CAIXA, registrando um crescimento de 1,6% em relação ao ano anterior. Ao todo, as Loterias CAIXA arrecadaram R$ 17,1 bilhões em 2020 e pagaram em torno de R$ 6 bilhões em prêmios.

