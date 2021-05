MEC divulga calendário de inscrições do Sisu, ProUni e Fies

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta -feira (3) o calendário com os prazos de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). Os programas aumentam as chances de ingresso no ensino superior.

Sisu

O Sisu é o sistema informatizado gerenciado pelo MEC que seleciona candidatos a vagas em cursos de graduação ofertadas pelas instituições públicas de educação superior.

Veja o calendário:

3 a – Período de inscrição;

– Resultado da chamada única;

11 a – Período para matrícula dos selecionados em chamada única.

Lista de Espera

10 a – Prazo para manifestação de interesse em participar da lista de espera;

– Disponibilização da lista de espera para as instituições de ensino participantes;

– Início da convocação por parte das instituições de ensino dos selecionados por meio da lista de espera.

ProUni

O Prouni concede bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, para estudantes brasileiros ainda não graduados, em instituições privadas de ensino superior.

Confira as datas:

13 a – Período de inscrição;

– Resultado da primeira chamada;

20 a – Período para comprovação de informações da inscrição dos pré-selecionados em 1ª chamada e processo seletivo próprio das instituições de ensino superior, quando houver;

– Resultado da segunda chamada;

3 a – Período para comprovação de informações da inscrição dos pré-selecionados em 2ª chamada e processo seletivo próprio das IES, quando houver.

Lista de espera

17 e – Prazo para manifestação de interesse em participar da lista de espera;

– Divulgação da lista de espera para as instituições de ensino;

23 a – Período para comprovação de informações da inscrição dos pré-selecionados por meio da lista de espera.

Fies

O Fies é a política educacional que concede financiamentos a estudantes de cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Saiba mais:

27 a – Período de inscrição;

– Resultado dos pré-selecionados em chamada única;

4 a – Prazo para complementação da inscrição dos pré-selecionados na chamada única.

Lista de Espera*

4 a – Período para convocação dos pré-selecionados por meio da lista de espera.

*Quem não foi pré-selecionado na chamada única é automaticamente incluído na lista de espera.

Fies – Vagas remanescentes

8 a – primeiro período de inscrição para candidatos não matriculados e matriculados;

27 a – segundo período de inscrição somente para candidatos matriculados.

Fonte: Agência Brasil