Destaque-se no mercado, participe do “Desafio Negócio de Mãe”

Nesse mês das mães, o Happy Hour Criativo, apresenta um projeto para ajudar uma mulher empreendedora.

Um grupo de profissionais de Sete Lagoas, pensando nas muitas mães, que tiveram que se reinventar e buscar formas de empreender para garantir o sustento do lar, nesse momento de pandemia, resolveu buscar formas de ajudá-las a se destacarem no mercado.

É sabido que foram vários novos negócios criados, e alguns desses de forma improvisada, feitos na raça e na necessidade de subsistência. Daí, surgiu a ideia desse coletivo oferecer alguns serviços como, Criação de Identidade Visual, Ilustrações digitais, Fotografia de produtos ou retrato, Design de Embalagem para produtos, Criação de presença digital, mentorias e consultorias sobre transformação digital e criação de conteúdos.

Para participar é simples: A mãe de negócio deve postar em suas redes sociais (Instagram ou Facebook), um vídeo de até 5 minutos contando um pouco de sua história e do seu negócio e falando como essa premiação poderá ajudá-la. Ela deve marcar no vídeo o @happyhourcriativo e usar as hashtags #happyhourcriativo e #negociodemae (quem não usar essas marcações, não será considerada para a seleção)

O período de inscrição vai do dia 5 ao dia 20 de maio. Depois, serão feitas etapas de seleção até o anúncio da vencedora. Então, já se prepare para fazer a inscrição, ou para ajudar alguma mãe a participar (deixamos o mais simples possível, mas se alguém tiver dificuldade pode pedir ajuda a um amigo, vizinho ou parente)

O Happy Hour Criativo é um coletivo de profissionais da área criativa. São designers gráficos, designers de interação, de animação, fotógrafos, ilustradores, web designers, profissionais de marketing, e outros. Eles se juntaram em 2017 com a finalidade de trocar experiências, proporcionar o crescimento profissional e buscar uma valorização do mercado criativo na cidade e na região. O grupo começou com 3 pessoas, Felipe Silva, Maicon Oliveira e Marcos Silva, e atualmente conta com 48 profissionais das mais diversas áreas criativas.

Criativos do desafio:

Camylle Coutinho – @mylle.cast

Davi Mello – @davimello.arte

@heysilvah Felipe Silva –

Jonn Camargos – @jonncamargos

@marcio_costa_jr Márcio Costa –

@marcosvinsi Marcos Silva –

@allmedia.renata Renata Almeida –

@evolue.me Roni Magnos –

