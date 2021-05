Prefeito Duílio de Castro e vice Dr. Euro visitam nova agência do Sicoob Credisete no Nova Cidade

Esta é a quarta agência do Sicoob Credisete em Sete Lagoas. As outras são a matriz da praça Barão do Rio Branco e as instaladas nas ruas Santa Juliana e Professor Abeylard

O prefeito Duílio de Castro e o vice-prefeito Dr. Euro Andrade visitaram, nesta segunda-feira, 3 de maio, a nova agência do Sicoob Credisete instalada na avenida Prefeito Alberto Moura, 246, na principal área comercial da região leste de Sete Lagoas, bairro Nova Cidade. A visita foi um ato de reconhecimento pela iniciativa e também pela cooperativa ser uma importante parceria da Prefeitura em projetos de interesse do cidadão.

Esta é a quarta agência do Sicoob Credisete em Sete Lagoas. As outras são a matriz da praça Barão do Rio Branco e as instaladas nas ruas Santa Juliana e Professor Abeylard. “Este é um sonho não só de moradores e comerciantes do Nova Cidade, mas de toda a região que tem comércio forte e vida própria. Esse foi um pedido nosso atendido pelo Sicoob Credisete e agradecemos a diretoria, conselheiros, colabores e associados”, comentou Duílio de Castro.

Duílio de Castro e Leonardo Chaves Costa

A nova agência abriu as portas nesta segunda-feira, 3, e vai trabalhar com produtos diferenciados para comerciantes e produtores rurais, inclusive, os que trabalham nas hortas comunitárias. “Este era sonho antigo de todos. Esta região não para de se desenvolver e uma agência com serviços bancários é um grande diferencial”, disse Alessandro Kelwis de Freitas, secretário ajunto de Desenvolvimento Econômico e comerciante na região há mais de 30 anos.

Além de Sete Lagoas, o Sicoob Credisete também possuiu agências em Baldim, Capim Branco, Fortuna de Minas, Inhaúma, Jequitibá, Prudente de Morais e Santana de Pirapama. Seguindo seu cronograma de expansão, ainda em 2021 deverá ser inaugurada mais uma agência na cidade, desta vez, na rua Equador. “O Sicoob Credisete vai aonde o cidadão precisa. Vamos continuar oferecendo oportunidades diferenciadas e fortalecendo nossa parceria com o Município”, declarou o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credisete, Leonardo Chaves Costa.

