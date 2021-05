Parlamentares mantêm ritmo e, mais uma vez, votam pauta extensa em Reunião Ordinária

Mantendo o intenso ritmo de trabalho das últimas semanas, os vereadores vão encontrar, na Reunião Ordinária, desta terça-feira (04), mais uma extensa pauta no aguardo de deliberação. São, ao todo, 37 itens, entre Projetos de Lei Ordinária, Anteprojeto de Lei, Projeto de Lei Complementar, Parecer Contrário da Comissão de Legislação e Justiça (CLJ) e emendas a alguns textos.

A sessão, mais uma vez, às 9h, terá transmissão ao vivo pela TV Câmara, 11.2, Rádio Câmara, FM 103.5, e por todas as páginas do Legislativo no Facebook. No link abaixo a pauta pode ser acessada na íntegra.

Entre as matérias em pauta, o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 171/2021 denomina Rua Jorge Roberto da Silva. A iniciativa é dos vereadores Ismael Soares (PP) e Pr. Alcides (PP). Jorge Roberto era servidor com quase 30 anos de serviços prestados na Câmara Municipal e não resistiu a complicações causadas pela Covid-19. A proposta serve como homenagem as mais de 400 vítimas fatais da pandemia em Sete Lagoas.

Gilson Liboreiro assina o PLO 156/2021 que “dispõe sobre a transparência dos relatórios de vistorias técnicas realizadas em viadutos, pontes, passarelas e demais obras públicas no âmbito do município de Sete Lagoas”. O APL 299/2021 é da vereadora Heloísa Frois e “dispõe sobre a inclusão de atividades e conteúdos relativos ao Inglês Infantil, na grade curricular das escolas da rede pública municipal, desde a educação infantil”.

Em mais uma ação em benefício da comunidade deficiente visual, João Evangelista (PSDB) terá votado o APL 192/2021. O texto “dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação em braile nas portas dos gabinetes e salas de repartições públicas para os deficientes visuais e dá outras providências”.

