Sansei aposta no rap e na psicologia para o primeiro álbum

O grupo sete-lagoano Sansei lançou na sexta-feira (30) o seu primeiro álbum. Intitulado “Psicólogo”, o disco mescla psicologia com música e traz uma proposta de terapia através do rap.

A obra contém 10 faixas produzidas de forma independente pelo próprio grupo, com ritmos Trap e Boombap.

Em sua primeira faixa os artistas conversam com o ouvinte através de um áudio do WhatsApp, onde demonstram um grito de socorro, em busca de alguém para desabafar. No decorrer do álbum expõem várias situações que já vivenciaram, tendo como exemplo a letra da faixa “Desabafo” onde cada um põe pra fora tudo aquilo que te incomoda ou te atrapalha de certa maneira.

TRILOGIA

A produção musical traz uma grande variedade de ritmos e elementos diferentes em cada composição, como exemplo a música “Loucura”, que além das características comuns utilizadas no rap traz também o uso do berimbau em seus instrumentos. A faixa, que foi o primeiro single lançado, dando inicio a uma trilogia de singles, aborda de forma bem característica o conceito de loucura e sociedade na visão do filósofo Michel Foucault associada também à vivencia dos integrantes.

“Psicólogo”, música que leva o nome do disco, traz um instrumental de boombap clássico dos anos 90, e carrega em sua letra o conceito desse “tratamento” proposto pela música. A faixa foi o segundo single lançado compondo a trilogia de lançamentos. O desfecho da trilogia previamente lançada se dá em “Só o começo”, onde já “curados” dessa insanidade provocada pela correria do dia a dia, os integrantes visam o futuro, trabalhando de forma consistente e precisa para alcançar cada vez mais espaço no cenário nacional. A trilogia conta com videoclipes que podem ser acessados no canal do grupo no YouTube.

Composto pelos integrantes A.G., Muha e Dnegão, neste álbum o grupo traça uma relação entre a arte e a saúde mental, abordando temas como depressão, loucura, preconceito, terapia e futuro.

O audiovisual foi construído pelo fotógrafo e videomaker Davi Mello, que em parceria com o grupo abraçou a ideia desde o início, onde conseguiu captar a essência do projeto, realizando assim um trabalho com bastante personalidade. A obra está disponível na íntegra desde as 20h de sexta-feira, dia 30 de abril, em todas as plataformas digitais.

Ascom Grupo Sansei