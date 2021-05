UAI/Sine tem vaga para torneiro mecânico com experiência. Confira, as vagas de emprego para esta segunda-feira (03)

ATENÇÃO:

CONFEITEIRO(A)/BOLEIRA

Preparo de bolos em geral para lanches, brownie.

Experiência: 06 meses na função

CONSULTOR DE VENDAS

Necessário experiência na área de vendas em agencia de turismo e lazer, experiência com portais de consolidadoras e operadoras de turismo.

Disponibilidade para trabalhar em Paraopeba – Oferece vale transporte.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio completo

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Além de dirigir os veículos da empresa (¾, Toco, Truck, bi-truck), realizar atendimento aos clientes, negociar a compra do produto comercializado pela empresa.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio completo – CNH D

VENDEDOR INTERNO – SEGMENTO INDUSTRIAL

Necessário experiência na área de vendas voltada para o segmento industrial. Conhecimento em matemática financeira, principalmente Markup e a Margem de Venda. Necessário conhecimento do sistema ERP SAP.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior em andamento/completo em Administração/Marketing

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Imprescindível registro ativo no órgão, experiência sólida no cargo e atividades desenvolvidas, possuir experiência com as NR’s 5, 10, 12, 13, 33 e 35 e NBR 14276.

Desejável conhecimento em legislação trabalhista.

Experiência: 06 meses na carteira – Disponibilidade de horário

ANALISTA DE LOGÍSTICA

Necessário experiência sólida em logística e negociação de fretes (imprescindível), experiência com Roteirização e processo de distribuição de produtos, experiência com os processos e custos logísticos e melhoria contínua, dentre outras funções. Necessário conhecimento do sistema SAP.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo ou em andamento em Logística/Administração

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Atualizações cadastrais de fornecedores e equipes terceirizadas. Acompanhamento das rotinas de contas a pagar referente à obra e incorporação, recebimento e conferência dos boletos e notas fiscais para envio para pagamentos, auxiliar na otimização do processo de contas a pagar, registro dos boletos no sistema SIENGE, atuar nas várias demandas do departamento financeiro referentes a rotinas administrativas. Acompanhamento do processo de compras, e da contratação de fornecedores e prestadores de serviços.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo/em andamento em Administração.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Experiência em emissão conhecimento de transporte, manifesto, notas fiscais. Manter controles e efetuar lançamento em sistemas integrados. Elaborar e lançar em planilhas. Atendimento aos motoristas, clientes e fornecedores.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo/em andamento em área administrativa.

AÇOUGUEIRO

Atuar em supermercado: receber e conferir carnes, organizar estoque na câmara fria, organizar balcão expositor de carnes, repor mercadorias, desossar e fatiar os diferentes tipos de carne, atender aos clientes, limpar e organizar o local de trabalho, lavar utensílios como faca, bacias e maquinários.

Experiência: 06 meses na carteira

EMPREGADA DOMÉSTICA

Serviços domésticos em geral e saber cozinhar. Disponibilidade para trabalhar de quarta a domingo – Folga segunda e terça (Sitio em Fazenda Velha)

Experiência comprovada na carteira

AUXILIAR DE PRODUÇÃO/OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA:

Controle de painel, preenchimentos de planilhas de produção e quando necessário realizar carregamento e abastecimento com a pá carregadeira. Desejável residir próximo ao bairro Eldorado/Universitário

Experiência com pá carregadeira – Ensino médio completo – CNH A ou B

PEDREIRO DE ACABAMENTO

Necessário experiência nessa função

Experiência 06 meses na carteira

VAGA DE ESTÁGIO EM LOGÍSTICA

Realizar atividades supervisionadas (controle de estoques, controle de paletes, faturamento de entrada e saída, abertura de pedidos de compras, dentre outras funções).

Cursando Técnico ou Superior em Logística com previsão de formatura até Dezembro de 2022

COSTUREIRA

Realizar reparos em uniformes e EPI.

Experiência na função

ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Experiência em Contabilidade, conhecimento do sistema ALTERDATA, cálculos e processamentos de Folha de Pagamento, férias, 13º salário. Conhecimento de Departamento Pessoal, tais como: Sefip, Caged, Rais, Esocial, Dirfs.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo ou em curso em Ciências Contábeis ou RH

TORNEIRO MECÂNICO – VAGA URGENTE

Atuação no setor de ferramentaria da empresa, sendo necessária a execução de atividades relacionadas como leitura de paquímetro, micrometro, relógio comparador, leitura e interpretação de desenhos mecânicos, realização de testes e controle de ferramental. Realização de usinagem em torno convencional fresa ferramenteira, operação torno CNC, auxiliar na montagem de estruturas de máquinas e ajustes de máquinas em geral.

Experiência: comprovada na carteira como torneiro mecânico ou ferramenteiro

DESENHISTA PROJETISTA

Executar e/ou participar do desenvolvimento de desenhos técnicos de alta complexidade para novas plantas e equipamentos, propondo alternativas e montando propostas para discussão na equipe de Engenharia de Projetos. Necessário conhecimento em desenho técnico e Autocad, boa experiência na área de desenho técnico.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso técnico em mecânica concluído

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso técnico na área – Contrato intermitente – Disponibilidade de viagem para todo o Brasil

AJUDANTE DE OBRA

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Não exige experiência – Contrato intermitente – Disponibilidade de viagem para todo o Brasil

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso na função – Contrato intermitente – Disponibilidade de viagem para todo o Brasil

SOLDADOR

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso na função – Contrato intermitente – Disponibilidade de viagem para todo o Brasil

MECÂNICO INDUSTRIAL

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso técnico em mecânica – Contrato intermitente – Disponibilidade de viagem para todo o Brasil

ELETRICISTA MONTADOR

Realizar montagem de cabos elétricos, bandejas, equipamentos dentre outras funções.

Contrato Intermitente – Obra em Sete Lagoas (45 a 75 dias)

Experiência: 06 meses na carteira – Curso de Elétrica e NR10 – Ensino Fundamental completo

MECÂNICO

Conhecimentos de funcionamento dos sistemas mecânicos, pneumáticos e hidráulicos de caminhões e ônibus. Habilidade no manuseio de torquímetro, apertadeiras pneumáticas e elétricas e ferramentas manuais para mecânicos. Vaga temporária: 12 meses

Experiência: 06 meses na carteira ou Curso Técnico em Mecânica – Ensino Médio completo

TÉCNICO ELETRICISTA

Atuar com elétrica e eletrônica no segmento automotivo com os protótipos da empresa – linha diesel pesada. Habilidade no manuseio de torquímetro, multímetro, ferro de solda, apertadeiras pneumáticas e elétricas e ferramentas manuais para eletricistas além de computadores para programação de centrais eletrônicas. Conhecimento de montagem e manutenção preventiva e corretiva de peças e sistemas eletroeletrônicos.

Experiência: 06 meses na carteira ou Curso Técnico em Elétrica/Eletrotécnica/Eletrônica – Ensino Médio completo – Vaga temporária: 12 meses

