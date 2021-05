IVECO registra alta em vendas para países da América do Sul

Registrando números positivos de vendas no Brasil no primeiro trimestre de 2021, a IVECO também alcançou um bom desempenho nas vendas para países da América do Sul, com exceção da Argentina. A marca cresceu em vendas 187% comparado ao mesmo período de 2020, e ultrapassou a venda registrada considerando janeiro a junho do ano passado.

Os principais parceiros comerciais da IVECO na região são Chile, Peru, Paraguai e Uruguai com grandes expectativas futuras para Colômbia e Equador.

Daniel Calderoni, diretor Comercial para países importadores da América do Sul, diz que a montadora está ‘em campo’ para estreitar, ainda mais, o contato com clientes da região, e o resultado se traduz nos números positivos do primeiro trimestre. “Para manter a performance comercial em alta estamos trabalhando em um plano de desenvolvimento estratégico da rede de distribuidores e importadores nos principais países do continente e, em breve, teremos novidades.”

“No Brasil ou nos países vizinhos a estratégia é uma só: foco total no cliente. Para isso, temos um time de ‘primeira’, portfólio completo e alinhado com as necessidades do mercado e pontos de atendimento estrategicamente distribuídos para proporcionar produtos e serviços de qualidade”, afirma Márcio Querichelli, líder da IVECO para a América do Sul.

IVECO

A IVECO é uma marca da CNH Industrial N.V., líder mundial em Bens de Capital listados na Bolsa de Nova York (NYSE: CNHI) e no Mercato Telematico Azionario da Borsa Italiana (MI: CNHI). A IVECO projeta, fabrica e comercializa uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados, caminhões fora-de-estrada e veículos para aplicações como missões off-road. O portfólio de produtos da montadora no Brasil inclui modelos das linhas Daily, Tector, Hi-Road e Hi-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o mundo. Gerencia locais de produção em sete países da Europa, Ásia, África, Oceania e América Latina, onde produz veículos com as mais avançadas tecnologias. 4.200 pontos de atendimento, em mais de 160 países, garantem o suporte técnico sempre que um veículo da IVECO está em operação.

Para mais informações da IVECO, visite www.IVECO.com.br

Para mais informações da CNH Industrial, visite: www.cnhindustrial.com

Com informações de Marcelo Fonseca (Rede Comunicação)