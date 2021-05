Democrata continua buscando recurso financeiro para disputa do Módulo II

Há 60 dias do início do Campeonato Mineiro do Módulo II, diretoria ainda trabalha para conseguir mais patrocinadores e aposta no programa de Sócio Torcedor

Com a proximidade do início do Módulo II 2021, o Democrata ainda busca recursos financeiros para disputar o campeonato. Mesmo com o grande esforço e trabalho da atual diretoria, os valores necessários para a disputa da competição, ainda não foram alcançados.

R$600 mil é a quantia estimada para custear toda a operação da competição, incluído alimentação, viagens, hospedagem e salários dos jogadores e comissão técnica. Entre salários dos jogadores e comissão técnica, estipula-se uma reserva de cerca de R$200 mil para folha salarial, algo em torno de R$65 mil mensais, valores bem próximos aos utilizados na temporada passada.

“A intenção é ter um time competitivo, assim como no ano passado, com um orçamento que esteja dentro da realidade do clube. Buscar atletas que tenham identificação com o clube e somar a isso, atletas que almejam crescimento profissional”, destaca Daniel Calazas, diretor geral do Democrata.

Mesmo com grandes apoiadores já acertados como, Grupo UAI (associação de hoteleiros), Sicred (instituição financeira), Supermercado BH (rede de mercados), marcas que serão estampadas no uniforme de jogo, entre outros apoiadores menores, os valores já arrecadados estão longe do pretendido. Somados até o momento, algo em torno de R$200 mil foram arrecadados, apenas 1/3 do total.

Para alcançar a meta, a diretoria continua se esforçando. “A estratégia é continuar buscando patrocinadores. Estamos trabalhando dia e noite para captar mais parceiros”, afirma Renato Paiva, Presidente do Democrata.

A grande aposta no momento é a adesão do programa Sócio Torcedor Sangue Alvirrubro 2021, lançado no último sábado, através de uma live nas redes sociais do clube. Acesse o site oficial do time para saber mais detalhes http://lojadodemocrata.com.br/

Importante destacar que várias empresas da cidade e região já firmaram parcerias com o clube alvirrubro, entretanto, muitos desses negócios são permutas, que ajudam na manutenção do dia a dia, principalmente da Arena do Jacaré, e terão suas marcas expostas em placas de publicidade no estádio.

Mensalmente são necessários ao clube a quantia de R$20 mil, incluindo gastos com a manutenção da Arena do Jacaré, salários dos colaboradores, gastos tributários e parcelamentos na justiça trabalhista.

Atualmente a única receita recorrente do clube, é o aluguel de uma antena telefônica instalada dentro da Arena do Jacaré, cerca de R$6 mil mensais. Existem alguns projetos para aumentar esse tipo de receita. “Vamos intensificar o aluguel do campo, agora que saímos da onda roxa. Construiremos uma quadra de areia na área externa, próximo ao hall principal, que também esperamos trazer receitas de aluguel. Há outros projetos, mas ainda em fase embrionária e preferimos, não divulgar agora para não gerar expectativa”, revela Renato Paiva, presidente do Democrata.

Nelson Raphael