Expresso Instituto Sicoob oferece cursos gratuitos com certificado para comunidade

O Expresso Instituto Sicoob viaja o Brasil oferecendo cursos profissionalizantes nas cidades atendidas pelas cooperativas do Sicoob. Com a pandemia, as visitas do ônibus foram suspensas, mas as atividades não. Para dar continuidade ao trabalho e beneficiar cada vez mais pessoas, durante a pandemia os cursos continuam acontecendo, mas agora são on-line.

Qualquer pessoa com idade mínima de 14 anos pode acessar a plataforma pelo celular ou computador e se inscrever. São mais de 100 cursos nas áreas de educação, saúde e bem-estar, administração e empreendedorismo, informática e línguas. A ferramenta está disponível para cooperados, colaboradores e comunidade no geral e oferecem certificação após a conclusão. Inscrição – Para se inscrever no programa, o interessado deve preencher um formulário e inserir o seguinte código de inscrição: 4370. Inscreva-se aqui: – Para se inscrever no programa, o interessado deve preencher um formulário e inserir o seguinte código de inscrição: 4370. Inscreva-se aqui: https://bit.ly/32Wm5qT Pandemia – O Expresso Instituto Sicoob em casa foi uma solução encontrada para continuar levando para as pessoas conhecimento e formação em meio à pandemia, por isso, a previsão é que o programa somente termine quando a pandemia passar. Fonte: cgn.inf.br/noticia