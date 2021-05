Duplicação da MG-424 é tema de reunião com Secretário de Estado, Douglas Melo e lideranças da região

A duplicação da MG-424 entre Sete Lagoas e Belo Horizonte foi uma das demandas apresentadas pelo deputado Douglas Melo e representantes da região ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato. Como alternativa, Douglas Melo sugeriu que a obra seja executada através dos recursos de compensação da Empresa Vale com o Estado de Minas, devido ao desastre de janeiro de 2019, onde rompeu uma barragem de rejeitos de mineiro em Brumadinho. A proposta foi apresentada na quinta-feira (29) em reunião na Cidade Administrativa.

O deputado falou da relevância da obra. “É de extrema importância a duplicação da 424 para toda macrorregião de Sete Lagoas, a estrada é de intenso trânsito, principalmente de veículos pesados, a MG é fundamental para a economia de muitos municípios mineiros, sendo, inclusive, ponte para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Venho buscando soluções para concretização da duplicação há mais de 7 (sete) anos, pois é uma antiga demanda daqueles que precisam utilizar a estrada diariamente, vejo que agora encontramos uma “luz” que poderá ser através da compensação da Vale com os mineiros. Digo também que será um alivio para população de Matozinhos e Pedro Leopoldo principalmente, pois a via poderá não ser privatizada, o que é uma preocupação de todos. Hoje, a rodovia é uma das quinze com maior número de acidentes no Estado.” Conclui.

Outro ponto tratado no encontro foi à busca por soluções para o fechamento da cratera localizado na rodovia 424, próximo à estação da rede ferroviária, em Prudente de Morais, o Secretário comprometeu que o DEER/MG irá executar a obra nos próximos dias.

Além do deputado Douglas Melo estiveram presentes na reunião o Prefeito Diego de São José da Lapa, Prefeita Zélia de Matozinhos, vice-prefeito Wilian Geladão de Prudente de Morais, o Chefe de Gabinete de Matozinhos, Antônio Divino e o Secretário de Administração de Prudente de Morais, Bráulio.

Ascom/deputado Douglas Melo