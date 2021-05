Nesta sexta-feira, 30, a Polícia Militar com o apoio da Policia Ambiental deflagraram uma “Operação Especial” na Avenida Perimetral, no cruzamento com a rua Nações Unidas, no bairro Jardim Arizona.

A finalidade foi interceptar veículos com pessoas suspeitas, em via de acesso à Sete Lagoas bem como promover a sensação de segurança para a população. A operação foi realizada durante toda a tarde com inúmeras abordagens realizadas.