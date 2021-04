Nesta sexta-feira, 30, por volta das 10 horas, a Polícia Militar realizou um mutirão para doação de sangue no Hemominas Sete Lagoas.

A ação contou com a presença de mais de 15 policiais militares do 25º BPM, como forma de incentivar a doação de sangue e também ajudar os pacientes com Covid-19 e outras doenças. Além de demonstrar a atuação e força da Polícia Militar em prol da sociedade.

Agência Local de Comunicação do 25º Batalhão de Polícia Militar