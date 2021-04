Sete Lagoas já tem mais de 17 mil contaminações por Covid-19; confira no boletim desta sexta(30)

Saúde aguarda nova remessa de vacinas para divulgar próximo cronograma

Sete Lagoas fecha a semana contabilizando 17.332 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 63 novos casos positivos, sendo 32 mulheres e 31 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 1.270 pessoas e 4.276 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 32.913 desde o início da pandemia. Mais três óbitos por complicações da Covid foram confirmados. No dia 16, um homem de 77 anos, no Hospital Municipal. Dia 24, um homem de 65 anos, também no Hospital Municipal. E ontem, dia 29, uma mulher de 77 anos, no Hospital Nossa Senhora das Graças. A cidade chega hoje a 417 óbitos, 79 pacientes de Sete Lagoas hospitalizados com resultado positivo, 261 pessoas em isolamento domiciliar e 16.575 pacientes já curados.

Hospitalizados

Hoje são 118 pacientes internados por causas respiratórias na cidade, sendo 55 UTI e 63 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 41 de Sete Lagoas, cinco de Inhaúma, quatro de Prudente de Morais, dois de Caetanópolis, um Pompéu, um de Baldim e um de Cachoeira da Prata. Entre os internados, 94 testaram positivo para Covid, cinco tiveram resultado negativo e 19 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 51 internados, sendo 28 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 20 internações, sendo dez em UTI, das quais nove em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 26 pacientes internados, sendo 12 em UTI. E na UPA são 21 internados, cinco deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, caiu um pouco e hoje está em 100%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice também teve uma queda e se encontra hoje em 93,3%.

Onda Vermelha

Com o avanço da microrregião de Sete Lagoas para a Onda Vermelha do programa Minas Consciente, a maior parte das atividades comerciais volta a funcionar a partir deste sábado, dia 1º de maio. Assim, a Prefeitura de Sete Lagoas publicou hoje um novo decreto municipal regulamentando o funcionamento do comércio. Confira o que pode e o que não pode funcionar no link: https://www.setelagoas.mg.gov. br/detalhe-da-materia/info/ novo-decreto-municipal- regulamenta-funcionamento-da- onda-vermelha-em-sete-lagoas/ 58259

Um novo Comitê Covid Municipal também foi criado, com representantes da Prefeitura das áreas de Saúde e Procuradoria, Guarda Municipal, Polícia Militar, Hospital Nossa Senhora das Graças e Unimed. O grupo vai se reunir semanalmente para avaliar os números da pandemia na cidade. A partir deste sábado, a fiscalização de comércios em desacordo com o novo decreto fica a cargo da Guarda Municipal e da Vigilância Sanitária. Denúncias podem ser feitas pelos telefones 153, que funciona 24 horas por dia, e pelo 3773-2234, de segunda a sexta, de 07h às 17h.

A Secretaria Municipal de Saúde aguarda agora uma nova remessa de vacinas para continuar com a campanha de imunização contra a Covid-19. Um novo cronograma deve ser anunciado na próxima semana. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distnciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus