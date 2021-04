Em operação, Polícia Civil prende suspeitos de tentativa de homicídio em Sete Lagoas

A Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa, em conjunto com a Delegacia Adjunta de Tóxicos e Entorpecentes e com a Central de Inteligência da Delegacia Regional de Sete Lagoas, realizou operação na manhã desta sexta feira, no bairro Cidade de Deus/Ondina Vasconcelos de Oliveira, e prendeu L.D.M.D.C e W.H.F.D.O.

Eles são suspeitos de serem autores de uma tentativa de homicídio, ocorrida no dia 01 de abril, contra V.A.M.O, morador do bairro Jardim dos Pequis.

As investigações apontam, que a motivação para o crime reside na intensa guerra entre facções criminosas que vem sendo travada de forma violenta nesta cidade.

Os suspeitos foram encaminhados para o Sistema Prisional e estão a disposição da Justiça.

Ascom/ Polícia Civil