Prefeitura antecipa folha salarial dos servidores e fomenta economia na volta da onda vermelha

A Prefeitura de Sete Lagoas pagou nesta sexta-feira, 30, a folha salarial de todos os servidores municipais da administração direta, indireta e inativos referente ao mês de abril. Esta é 14ª vez consecutiva que a administração adota esta iniciativa e, desta vez, a injeção de recursos na economia local chega no momento em que as atividades comerciais serão retomadas com a reclassificação da cidade no Minas Consciente.

A antecipação dos pagamentos foi iniciada no mês de março de 2020, quando a pandemia provocou várias restrições e mudou a realidade das pessoas. Até este momento, o pagamento era realizado sempre no 5º dia útil do mês posterior ao trabalhado, como preconiza a lei. “A reabertura da economia e a retomada do trabalho das pessoas são uma grande conquista. E esta política adotada desde o ano passado, que é o reconhecimento a todo funcionalismo, se torna ainda mais importante nesta nova oportunidade”, declara o prefeito Duílio de Castro.

Durante o primeiro mandato de Duílio de Castro não houve atraso de pagamento da folha salarial em nenhum dos 18 meses. Pelo contrário, somente em 2020 foram dez meses consecutivos de antecipação dos vencimentos.