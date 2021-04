Vereador Júnior Sousa participa de reunião com Secretário de Saúde do Estado

O Vereador Júnior Sousa participou, na terça-feira (27), juntamente com representante do comércio, Bira, representantes do HNSG (Hospital Nossa Senhora das Graças), Deputado Estadual Douglas Melo, Vereadora Carol Canabrava e Secretário de Saúde do Estado Fábio Baccheretti Vitor, de uma reunião para para buscar informações referentes à saúde do estado e o a avanço das ondas na cidade.

Na oportunidade, o Secretário informou que a equipe de regulamentação estava em Sete Lagoas naquele momento para realizar as adequações necessárias. E que nesta semana, haveria informações positivas para avanço nas ondas.

Nesta quinta, o estado teve uma queda de 38% na incidência da COVID e Sete Lagoas retornou para Onda Vermelha. Confirmando assim, a informação do Secretário.

Ao longo da semana, Júnior também realizou uma visita ao bairro Eldorado e aproveitou para conhecer a ESF (Estratégia de Saúde da Família) Eldorado, onde conversou com os profissionais e entendeu a realidade de trabalho para assim buscar melhorias tanto de infraestrutura como matérias e equipamentos.

Assessoria de Comunicação do Vereador Júnior Sousa