Membros da Diretoria do Clube Náutico participaram do Passando a Limpo desta sexta (30)

De acordo com os dirigentes, o clube realmente está passando por um momento difícil. Atualmente os gastos do clube estão em melhorias para acessibilidade e o pagamento dos salários de 110 colaboradores. Antigamente o clube recebia verba de muitos patrocinadores, porém, com a pandemia, se mantém hoje somente com a taxa de manutenção/condomínio paga pelos mensalistas.

Durante a conversa, o valor médio dos salários pagos pelo clube foi colocado em foco, uma vez que este assunto é um dos vários motivos de crítica ao clube. Além disso, os dirigentes ressaltaram que apesar da pandemia, o Náutico está de portas abertas para receber o sócio, sendo que a sua estrutura está conservada e revitalizada. Ainda de acordo com o vice-presidente, o clube está disposto a parcelar a dívida do associado que quer voltar a contribuir e frequentar o clube.

Com informação de SeteLagoas.com.br