Vereador cobra atitude do presidente da Câmara sobre salários atrasados

O Vereador Ivson Gomes, durante sua fala na reunião ordinária desta semanal, solicitou ao Presidente da Casa Legislativa, que tome as devidas providências quanto ao pagamento dos salários de funcionários da Câmara. “A carta de São Paulo aos Romanos no capítulo4, versículo 4 diz: ‘Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida.’ Alguns funcionários da câmara me procuraram, pois, os mesmos estão há 3 meses sem receber salário, passando sérias dificuldades e até mesmo fome. Esta situação é inadmissível na casa da lei!”, disse o vereador.

Ivson convocou a todos os vereadores a se unirem para resolver essa situação, para que os funcionários tivessem o devido tratamento, afinal na casa da lei deve vigorar estritamente a lei.

O vereador fez ainda um ofício a fim de verificar se a empresa Sindicon está realmente com os salários atrasados (Ofício 1937/2021), pois uma situação dessa na câmara dos vereadores é inadmissível. Um agravante é que este requerimento foi aprovado em plenário.

REQUERIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

Ainda sobre o trabalho do vereador em um dos ofícios que teve resposta do presidente da câmara, o mesmo disse que não poderia responder pois iria onerar em muito o erário público em virtude da quantidade de papel que iria se gastar, ao passo que o vereador respondeu “que se o problema é papel, pode me enviar digitalizado. Pois se for preciso eu pagar do meu bolso para trabalhar eu estou disposto a isso”.

Uma situação dessa na Casa Legislativa é vergonhosa para todos.

A casa da lei não pode querer tirar o cisco do executivo se tem uma trave no seu.

Link do vídeo: https://youtu.be/ f8dZW4wEnko

Ascom Vereador Ivson Gomes