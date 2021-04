Vereador Janderson Avelar protocolou requerimento solicitando redução do duodécimo repassado à Câmara

O Vereador Janderson Avelar, protocolou requerimento 2057/2021 na Câmara Municipal de Sete Lagoas, onde solicita a redução do duodécimo repassado à Casa Legislativa para 4% (quatro por cento), atualmente esse valor é de 6% (seis por cento).

O duodécimo são repasses feitos para manter a autonomia do poder legislativo oriundos de receitas federais, estaduais e municipais.

No requerimento a justificativa do vereador Janderson Avelar são as altas devoluções ao poder executivo “Apresento o presente requerimento, pois é de conhecimento de todos que a Câmara vem devolvendo anualmente uma numerosa parte dos recursos que recebe, vejamos a seguir as devoluções nos últimos anos, disse o vereador.”

2016 – R$ 1.024.803,39 / 2017 – R$ 1.600.000,00 /2018 – R$ 3.123.641,23 /2019 – R$ 2.786.696,20 /2020- R$ 5.485.006,55

Ainda justifica que “Levando em consideração as devoluções anuais, atendendo o anseio popular na diminuição de gastos e o momento de pandemia que estamos vivendo, esse valor sendo diminuído poderá o Poder Executivo utilizá-lo em políticas públicas no pós pandemia.”

Em consulta no sistema da câmara municipal verificamos também que houve dois pedidos dessas reduções em legislaturas anteriores, sem êxito.

