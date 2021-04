Cesar Menotti e Fabiano participam de live de lançamento do Dia de Cooperar 2021

No sábado, dia 1o de maio, será realizado o lançamento do Dia de Cooperar 2021 (Dia C) em Minas Gerais. A iniciativa é, hoje, o maior movimento de voluntariado cooperativista realizado em todo o país.

Realizado em parceria com a Rádio 98 FM, o evento contará com uma intensa programação, das 9 às 18 horas, com muita informação sobre o cooperativismo, e ações de responsabilidade social. A partir das 16 horas, haverá a uma live especial com a dupla César Menotti e Fabiano. A transmissão poderá ser vista pelo YouTube do Sistema Ocemg.

Na apresentação exclusiva, o público terá a oportunidade de conferir os artistas mineiros tocando alguns dos principais sucessos como “Tentei te esquecer”, “Coração em pedaços”, “Fica Comigo”, “Temporal de amor”, “Fogão de Lenha”, “Caso Marcado”, “Mensagem Pra Ela”, “Caso Por Acaso”, “Bão Também”, entre outras canções. O show contará ainda com a participação do Trio Parada Dura e convidados.

Sobre o Dia C

O Dia de Cooperar (Dia C) é um movimento de responsabilidade social do cooperativismo brasileiro, iniciado em Minas Gerais em 2009, cujo foco é o incentivo ao voluntariado e às ações que causam impactos sociais transformadores nas comunidades. Desde 2015 a iniciativa acontece em todo o Brasil, confirmando o compromisso das cooperativas na busca por um mundo mais justo, com melhores oportunidades para todos.

As milhares de ações voluntárias realizadas, ano após ano, fazem do Dia C o maior movimento cooperativista de voluntariado do Brasil. Os projetos idealizados pelas cooperativas são norteados pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e mostram a face humana do setor, que atua em prol do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas.

Em 2020, o Dia de Cooperar registrou, em Minas Gerais, 267 cooperativas participantes, que realizaram 240 projetos em 355 municípios. Ao todo, 32.123 voluntários foram mobilizados. O esforço culminou em quase 3,6 milhões de pessoas beneficiadas no Estado. Além disso, cerca de 92% do total de ações, tiveram foco em ações de combate e prevenção da disseminação do coronavírus e na mitigação dos impactos causados pela pandemia.

Nacionalmente, em 2020, mais de 7,8 milhões de pessoas foram beneficiadas com as mais de 2,8 mil iniciativas e ações realizadas por 2.226 cooperativas e seus mais de 137 mil voluntários. Destas, 2.159 ações tiveram foco no combate ao coronavírus, bem como à redução dos efeitos da covid-19. Ao todo, 1.383 municípios brasileiros registraram a força do voluntariado cooperativista.

A celebração do Dia de Cooperar 2021 está mantida no primeiro sábado de julho, dia 03, e será realizada novamente em ambiente virtual. Para ter acesso às informações completas e acompanhar as datas importantes e as instruções para as cooperativas que integrarão o movimento, basta acessar o blog do Dia C (http://diac.minasgerais.coop. br/).

O Sistema Ocemg

O Sistema Ocemg é formado pela junção de duas instituições: o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg), órgão de representação política, sindical-patronal e de defesa do cooperativismo no Estado; e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais (Sescoop-MG), responsável pelas atividades de formação profissional, monitoramento e promoção social das diversas cooperativas de Minas. A Ocemg ainda integra a Federação dos Sindicatos das Cooperativas dos Estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina (Fecoop-Sulene).

Com informações de ETC Comunicação