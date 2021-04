Pais conhecem filha que nasceu enquanto eles estavam intubados por Covid em hospital ‘Pesadelo acabou’

“Pesadelo acabou, foi a maior emoção das nossas vidas”. Foi assim que o analista de sistema Fernando Almeida da Silva Junior, de 36 anos, contou ao G1 a emoção dele e da mulher ao conhecerem a filha 40 dias depois do nascimento, em Sete Lagoas.

Ele e a advogada Mariana Colares Almeida, de 35 anos, estavam intubados com Covid-19 quando a pequena Manuela nasceu, no dia 25 de março, em um hospital de Sete Lagoas.

Fernando pôde carregar a filha nos braços pela primeira vez somente na última quinta-feira (22). Já nesta quarta-feira (28), a mãe conheceu sua bebê (veja o vídeo acima). Manuela é a primeira filha do casal.

“A emoção foi grande. Foi um milagre. Na verdade, foram três milagres. Não dá para explicar a sensação sem chorar” , disse ele.

O pesadelo começou na família quando o analista de sistemas foi internado com coronavírus no 17 de março. Quando o teste do marido deu positivo, Mariana, grávida de 30 semanas, resolveu ir para a casa dos pais. Fernando estava assintomático, mas, com o passar dos dias, os sintomas apareceram e foram piorando.