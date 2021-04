UAI/Sine tem vaga para auxiliar de borracheiro com conhecimento na área. Confira, as vagas de emprego para esta sexta(30)

ATENÇÃO:

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS:

VENDEDOR

Atuar com vendas de serviços de internet/telecomunicação interno e externo.

Experiência 06 meses na carteira em vendas – CNH B – Veículo próprio

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Imprescindível registro ativo no órgão, experiência sólida no cargo e atividades desenvolvidas, possuir experiência com as NR’s 5, 10, 12, 13, 33 e 35 e NBR 14276.

Desejável conhecimento em legislação trabalhista.

Experiência 06 meses na carteira – Disponibilidade de horário

ANALISTA DE LOGISTICA

Necessário experiência sólida em logística e negociação de fretes (imprescindível), experiência com Roteirização e processo de distribuição de produtos, experiência com os processos e custos logísticos e melhoria contínua, dentre outras funções. Necessário conhecimento do sistema SAP.

Experiência 06 meses na carteira – Superior em andamento/completo em Logística/Administração

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Atualizações cadastrais de fornecedores e equipes terceirizadas. Acompanhamento das rotinas de contas a pagar referente à obra e incorporação, recebimento e conferência dos boletos e notas fiscais para envio para pagamentos, auxiliar na otimização do processo de contas a pagar, registro dos boletos no sistema SIENGE, atuar nas várias demandas do departamento financeiro referentes a rotinas administrativas. Acompanhamento do processo de compras, e da contratação de fornecedores e prestadores de serviços.

Experiência 06 meses na carteira – Superior em andamento/completo em Administração

AUXILIARADMINISTRATIVO

Experiência em emissão conhecimento de transporte, manifesto, notas fiscais. Manter controles e efetuar lançamento em sistemas integrados. Elaborar e lançar em planilhas. Atendimento aos motoristas, clientes e fornecedores.

Experiência 06 meses na carteira – Superior em andamento/completo na área administrativa

AÇOUGUEIRO

Atuar em supermercado: receber e conferir carnes, organizar estoque na câmara fria, organizar balcão expositor de carnes, repor mercadorias, desossar e fatiar os diferentes tipos de carne, atender aos clientes, limpar e organizar o local de trabalho, lavar utensílios como faca bacias e maquinários.

Experiência 06 meses na carteira

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Atuar na fabricação de produtos de higiene pessoal e aromatizantes.

Necessário residir no bairro Bela Vista ou bairros próximos.

Experiência 06 meses na carteira – Ensino médio completo – Caso esteja cursando ou completo técnico em química não é necessário experiência na função.

EMPREGADA DOMÉSTICA

Serviços domésticos em geral e saber cozinhar disponibilidade para trabalhar de quarta a domingo – Folga segunda e terça ( Sitio em Fazenda Velha)

Experiência comprovada na carteira

AUXILIAR DE PRODUÇÃO/OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA:

Controle de painel, preenchimentos de planilhas de produção e quando necessário realizar carregamento e abastecimento com a pá carregadeira. Desejável residir próximo ao bairro Eldorado/Universitário

Experiência com pá carregadeira – Ensino médio completo – CNH A ou B

PEDRERIO DE ACABAMENTO

Necessário experiência nessa função

Experiência 06 meses na carteira

VAGA ESTÁGIO LOGÍSTICA

Realizar atividades supervisionadas (controle de estoques, controle de paletes, faturamento de entrada e saída, abertura de pedidos de compras, dentre outras funções).

Cursando Técnico ou Superior em Logística com previsão de formatura até Dezembro de 2022

ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Experiência em Contabilidade, conhecimento do sistema ALTERDATA, cálculos e processamentos de Folha de Pagamento, férias, 13º salario. Conhecimento de Departamento Pessoal, tais como: Sefip, Caged, Rais, Esocial, Dirfs.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo ou em curso em Ciências Contábeis ou RH

AUXILIAR DE PESAGEM DE MATÉRIA PRIMA – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD

Disponibilidade de horário – Escolaridade fundamental completo

COSTUREIRA

Realizar reparos em uniformes e EPI

Experiência na função

TORNEIRO MECÂNICO – VAGA URGENTE

Atuação no setor de ferramentaria da empresa, sendo necessária a execução de atividades relacionadas como leitura de paquímetro, micrometro, relógio comparador, leitura e interpretação de desenhos mecânicos, realização de testes e controle de ferramental.. Realização de usinagem em torno convencional fresa ferramenteira, operação torno CNC, auxiliar na montagem de estruturas de máquinas e ajustes de máquinas em geral.

Experiência: comprovada na carteira como torneiro mecânico ou ferramenteiro

DESENHISTA PROJETISTA

Executar e/ou participar do desenvolvimento de desenhos técnicos de alta complexidade para novas plantas e equipamentos, propondo alternativas e montando propostas para discussão na equipe de Engenharia de Projetos. Necessário conhecimento em desenho técnico e Autocad, boa experiência na área de desenho técnico.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso técnico em mecânica concluido

AUXILIAR DE ELETRICISTA DE AUTOS

Conhecimento na área

Experiência: 03 meses na fução

AUXILIAR DE BORRACHEIRO

Conhecimento na área

Experiência: 03 meses na carteira

AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL

Manutenção em caminhões

Experiência: 03 meses na carteira

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso técnico na área – Contrato intermitente – Disponibilidade de viagem para todo o Brasil

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários..

Experiência: 06 meses na carteira – Curso na fução – Contrato intermitente – Disponibilidade de viagem para todo o Brasil

SOLDADOR

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso na função – Contrato intermitente – Disponibilidade de viagem para todo o Brasil

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Atuar na administração da obra.

IMPRESCINDÍVEL: experiência na função em obras.

Experiência: 06 meses na carteira – Imprescindível experiência na função em obras – Superior completo em Administração/Engenharia Civil – Contrato intermitente – Disponibilidade de viagem para todo o Brasil

MECÂNICO INDUSTRIAL

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso técnico em mecânica- Contrato intermitente – Disponibilidade de viagem para todo o Brasil

AJUDANTE DE OBRA

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Não exige experiência – Contrato intermitente – Disponibilidade de viagem para todo o Brasil

SERVENTE DE OBRAS

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino fundamental completo – Vaga temporária

PEDREIRO

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino fundamental completo – Vaga temporária

ENCARREGADO DE OBRAS

Supervisionar colaboradores, ler e executar projetos, acompanhar cronograma e medições de obras e controlar equipamento.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino fundamental completo – Vaga temporária – CNH B

CARPINTEIRO

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino fundamental completo – Vaga temporária – Urgente

CHAPISTA

Necessário ter experiência no preparo de lanches.

Experiência: 06 meses na função – Horário de trabalho de 17:00 as 00:00 horas

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Orientar e acompanhar a execução do cronograma, interpretar projetos, relatórios, registros da construção e ordens de serviço, participar das instalações elétricas do canteiro de obras, distribuir tarefas e acompanhar a realização das mesmas, controlar estoques de materiais.

Experiência: 06 meses na carteira – Disponibilidade para viajar

ELETRICISTA MONTADOR

Realização de ajustes elétricos, execução de montagens eletromecânicas em leitos, eletrocalhas, eletrodutos e perfilados, realização de lançamento de cabos e conexão de fios em painéis elétricos.

Experiência: 06 meses na carteira

SOLDADOR

Experiência com solda Mig Mag, noção com desenho técnico, noção de montagem e medidas.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino médio – CNH A (imprescindível)

ELETRICISTA DE FORÇA E CONTROLE

Interligação de painéis elétricos, comando, cabos.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso de elétrica e NR10 – Ensino fundamental completo – Contrato intermitente – Obra em Sete Lagoas (45 A 75 DIAS)

MECÂNICO

Conhecimentos de funcionamento dos sistemas mecânicos, pneumáticos e hidráulicos de caminhões e ônibus. Habilidade no manuseio de torquímetro, apertadeiras pneumáticas e elétricas e ferramentas manuais para mecânicos. Vaga temporária: 12 meses

Experiência: 06 meses na carteira ou curso técnico em mecânica – Ensino médio completo

TÉCNICO ELETRICISTA

Atuar com elétrica e eletrônica no segmento automotivo com os protótipos da empresa – linha diesel pesada. Habilidade no manuseio de torquímetro, multímetro, ferro de solda, apertadeiras pneumáticas e elétricas e ferramentas manuais para eletricistas além de computadores para programação de centrais eletrônicas. Conhecimento de montagem e manutenção preventiva e corretiva de peças e sistemas eletroeletrônicos.

Experiência: 06 meses na carteira ou curso técnico em elétrica/eletrotécnica/eletrônica – Ensino médio completo – Vaga temporária: 12 meses

ELETRICISTA MONTADOR

Realizar montagem de cabos elétricos, bandejas, equipamentos dentre outras funções.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso de elétrica e NR10 – Ensino fundamental completo – Contrato intermitente – Obra em Sete Lagoas (45 A 75 DIAS)

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan.

O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900