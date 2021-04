Nesta sexta, Polícia Militar realiza mutirão para doação de sangue no Hemominas em Sete Lagoas

Nesta sexta-feira (30), a Polícia Militar irá realizar mutirão para a doação de sangue no Núcleo do Hemominas em Sete Lagoas.

A ação contará com a presença de policiais militares do 25º Batalhão da Polícia Militar , como forma de incentivar a doação de sangue para ajudar os pacientes com a Covid-19 e também com outras doenças, que estão precisando de sangue. A iniciativa, visa demonstrar a atuação e força da Polícia Militar em prol da sociedade.

Redação com Agência Local de Comunicação -25º BPM