Avançando para a onda vermelha, Sete Lagoas cria novo Comitê Covid

Criação do novo Comitê Covid deliberará sobre funcionamento do comércio em Sete Lagoas.

Com o avanço da microrregião de Sete Lagoas para a onda vermelha do programa Minas Consciente, que prevê a abertura da maior parte das atividades comerciais, de acordo com protocolos sanitários, o prefeito Duílio de Castro se reuniu, na tarde desta quinta-feira, 29, com membros da Secretaria Municipal de Saúde, Procuradoria Municipal, Guarda Municipal, Polícia Militar, Hospital Nossa Senhora das Graças e Unimed.

O objetivo do encontro foi criar um novo Comitê Covid Municipal, formado por representantes dessas instituições, e deliberar sobre o funcionamento das atividades comerciais enquanto durar a Onda Vermelha. “Decidimos reorganizar o comitê, que criamos logo no início da pandemia, com profissionais e instituições diretamente ligadas ao enfrentamento da Covid-19 para a tomada de decisões”, disse o prefeito Duílio de Castro.

Ao final da reunião, ficou definido que um novo decreto municipal será publicado nesta sexta-feira, 30 de abril, com as deliberações das atividades que podem funcionar, bem como os horários e a limitação de público, logo após a publicação da deliberação do Governo de Minas no Diário Oficial do Estado. As medidas passam a valer a partir de sábado, 1º de maio.