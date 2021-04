Prefeitura emite nota de esclarecimento sobre validade de dose aplicada em Sete Lagoas

O setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde informa, que não existe possibilidade de aplicação de qualquer dose da vacina contra a Covid-19 com prazo de validade vencido em Sete Lagoas.

O caso relatado em alguns sites esta semana se refere a um erro de digitação no sistema, que não permite correção após efetuado. Conforme demonstrado nas imagens, a dose foi aplicada em Maria dos Santos Ribeiro no dia 03/03/2021 (Lote 4120Z001 com validade até 29/03/2021), porém, erroneamente, a data digitada no sistema foi 30/03/2021.

Outro fato que derruba esta possibilidade é que tal notícia informa que, em Sete Lagoas, foi aplicada uma única dose da Astrazeneca/Oxford com prazo de validade vencido. Como cada frasco garante dez aplicações consecutivas, não seria possível apenas uma dose estar fora dos padrões.

É importante ressaltar que todas as equipes envolvidas no processo de vacinação contra a Covid-19 em Sete Lagoas já garantiram a aplicação de mais de 53 mil doses e a responsabilidade no trabalho é motivo de elogios do público atendido.

Nota que mostra a validade do lote

Cartão com a data de vacinação

Ascom/ Prefeitura