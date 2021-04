Sete Lagoas teve mais uma queda no número de internações. Confira o boletim desta quinta (29)

Microrregião de Sete Lagoas avança para onda vermelha do programa Minas Consciente

Sete Lagoas chega hoje a 17.269 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 78 casos positivos: 37 mulheres e 41 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 1.446 pessoas e 4.263 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 32.585 desde o início da pandemia.

Três óbitos em decorrência de complicações da Covid foram confirmados: no dia 27, um homem de 62 anos na UPA; no dia 28, um homem de 56 anos, também na UPA; e hoje, um homem de 73 anos, na Unimed. Assim, Sete Lagoas chega a 414 óbitos até o momento, 76 pacientes da cidade hospitalizados com resultado positivo, 243 pessoas em isolamento domiciliar e 16.536 já curados.

Hospitalizados

O número total de internações teve mais uma queda. Dos 113 pacientes internados hoje, 59 estão em UTI e 54 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 46 de Sete Lagoas, cinco de Inhaúma, quatro de Prudente de Morais, dois de Caetanópolis, um de Pompéu e um de Cachoeira da Prata. Entre os internados, 88 testaram positivo para Covid, três tiveram resultado negativo e 22 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 54 internados, sendo 30 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 19 internações, sendo dez em UTI, das quais nove em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 28 pacientes internados, sendo 13 em UTI. E na UPA são 12 internados, seis deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, se mantém em 107,3%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 100%.

Onda Vermelha

Em reunião realizada hoje pela manhã, o Comitê Extraordinário Covid-19, do Governo de Minas, elevou a microrregião de Sete Lagoas parra a onda vermelha do Programa Minas Consciente. Desta forma, um novo decreto municipal deve ser publicado no Diário Oficial do Município regulamentando o funcionamento das atividades comerciais.

Vacinação

A campanha Vacinação Solidária segue em Sete Lagoas. De forma voluntária, quem se vacina pode doar alimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social. Apoiam a campanha da Prefeitura a CDL Sete Lagoas e o Sicoob Credisete. Desde o dia 6 de abril até esta quarta-feira, mais de quatro toneladas de alimentos já foram doadas. Seguindo o cronograma estabelecido pelo Plano Nacional de Imunização, nesta sexta-feira, 30 de abril, recebem a primeira dose da vacina os profissionais da segurança pública a partir de 45 anos de idade, no ESF Santa Luzia, de 09h às 16h. Os documentos necessários são carteira profissional que comprove função na área da segurança pública, identidade e CPF.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que não existe possibilidade de aplicação de qualquer dose da vacina contra a Covid-19 fora do prazo de validade em Sete Lagoas. O caso relatado em alguns sites esta semana se refere a um erro de digitação no sistema, que não permite correção após efetuado. Conforme demonstrado nas imagens, a dose foi aplicada em Maria dos Santos Ribeiro no dia 03/03/2021 (Lote 4120Z001), porém, erroneamente, a data digitada no sistema foi 30/03/2021. Outro fato que derruba esta possibilidade é que tal notícia informa que, em Sete Lagoas, foi aplicada uma única dose da Astrazeneca/Oxford com prazo de validade vencido. Como cada frasco garante dez aplicações consecutivas, não seria possível apenas uma dose estar fora da validade.

Até esta quarta-feira, 28, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 36.616 pessoas, o que corresponde a 15,14% da população. A segunda dose já foi aplicada em 18.730 pessoas, ou 7,8% da população da cidade. Dos 31.190 idosos a partir de 62 anos, 96,5% já receberam a primeira dose da vacina e 46% receberam a segunda dose. Um novo cronograma de vacinação deve ser anunciado em breve. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus