Covid-19: mais de 40 municípios de Minas já confirmaram casos de aplicação trocada de vacinas

Quem for vacinado por imunizantes diferentes deve ser acompanhado por médicos

Dezenas de cidades de Minas Gerais já registraram aplicação trocada da segunda dose da vacina contra covid-19. Foram confirmados 68 erros em 41 municípios de diferentes regiões do estado. Com seis casos, Belo Horizonte aparece no primeiro lugar. Montes Claros (5), no Norte de Minas, Poços de Caldas (4) e a pequena Soledade de Minas (4), no Sul do estado, aparecem na sequência.